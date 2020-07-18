Погоду в Крыму определяет пониженное атмосферное давление

Область пониженного атмосферного давления погоду в Крыму будет определять в воскресенье.

В отдельных районах пройдут кратковременные дожди с грозами. Температура воздуха ночью 13-18°, на побережье 19-24°; днем 28-33°, в горах 20-25°. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, в дневные часы в центральных и восточных районах порывы до 15 м/с. В начале рабочей недели характер погоды изменится, фронтальные разделы принесут на полуостров кратковременные грозовые дожди. Температурный фон существенно не изменится, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС» .

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь .