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иллюстрация: открытые источники

Погоду в Крыму определяет пониженное атмосферное давление

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 18:17 18.07.2020

Область пониженного атмосферного давления погоду в Крыму будет определять в воскресенье.

В отдельных районах пройдут кратковременные дожди с грозами. Температура воздуха ночью 13-18°, на побережье 19-24°; днем 28-33°, в горах 20-25°. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, в дневные часы в центральных и восточных районах порывы до 15 м/с. В начале рабочей недели характер погоды изменится, фронтальные разделы принесут на полуостров кратковременные грозовые дожди. Температурный фон существенно не изменится, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

Погоду в Крыму определяет пониженное атмосферное давление

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