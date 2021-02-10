Погоду в Крыму определяет «средиземноморская воздушная масса»

11 февраля теплая средиземноморская воздушная масса по-прежнему будет определять погоду в Крыму — без осадков.

Ветер юго-западный 8-13 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +2…+7°, на южном побережье до +10°, днем +11…+16°. В последующие двое суток 12-13 февраля в связи с вторжением холодного арктического воздуха на полуострове ожидается резкое изменение погоды. Пройдет дождь, который днем 12 февраля перейдет в снег, местами очень сильные осадки, метель, сильные гололедно-изморозевые отложения, на дорогах гололедица. В восточных, южных районах усилится северо-западный ветер до 25-30 м/с, в горах до 35 м/с. Температура воздуха 13 февраля резко понизится и составит: ночью -5…-10°, днем -3…-8°; в горах ночью и днем -10…-15°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС» .