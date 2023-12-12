Погоня-погоня-погоня-погоня в «горячей крови»: как останавливали ярую нарушительницу ПДД в Ялте

В Ялте в ходе погони задержана женщина-водитель, которая пыталась скрыться от сотрудников Госавтоинспекции. Правоохранителям пришлось применять табельное оружие.

Сотрудники Госавтоинспекции г. Ялта в ночное время суток 8 декабря 2023 г. в ходе патрулирования на одной из улиц города-курорта заметили автомобиль «Шевроле Авео», который совершал опасные маневры и тем самым вызвал подозрение у полицейских в том, что водитель находится в состоянии опьянения. В ходе преследования правонарушителя, полицейские с помощью громкоговорителя потребовали остановиться, однако водитель не выполнил законные требования сотрудников полиции об остановке, несколько раз пересек сплошную линию, прибавил скорость и попытался скрыться, создавая угрозу жизни и здоровью других участников дорожного движения, — сообщили в МВД по РК.

В соответствии с требованиями Федерального закона Российской Федерации «О полиции» сотрудник Госавтоинспекции применил табельное огнестрельное оружие, произведя выстрел в воздух. Однако водитель так и не остановился… Ситуация зашла слишком далеко. Меткий полицейский несколько раз выстрелил по колесам автомобиля. Только после этого машина остановилась.

Кто же оказался злостным нарушителем? Автомобилем управляла 30-летняя местная жительница, которая по внешним признакам находилась в состоянии алкогольного опьянения. От прохождения медицинского освидетельствования гражданка с «горячей кровью» отказалась. Естественно, она отстранена от управления автомобилем. Транспортное средство направлено на спецстоянку.

В отношении водителя составлен ряд административных материалов: ч.1 ст.12.26 (отказ от прохождения медицинского освидетельствования), ч.2 ст.12.25 (отказ от остановки) и ч.1 ст. 19.3 КоАП РФ (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции). Крымчанке грозит лишение прав управления транспортным средством на срок от 1,5 до 2 лет.