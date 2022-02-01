Погоня, погоня, погоня, погоня в горячей крови. Поучительная история из Керчи о ДПС и пьяном водителе

В Керчи инспекторам ДПС пришлось догонять пьяного водителя. История произошла ночью. Инспекторы обратили внимание на автомобиль «Субару», движение которого вызвало подозрение.

Полицейские подали сигнал для остановки транспортного средства, чтобы проверить водителя на состояние опьянения. Однако останавливаться автомобилист не стал и попытался скрыться. Инспекторы начали преследование автомобиля. По ходу погони водитель неоднократно совершал опасные манёвры, в результате которых могли пострадать случайные прохожие. Автоинспекторы неоднократно предупредили водителя о возможном применении табельного оружия, после чего машину удалось остановить, а водителя задержать, — рассказали в МВД по РК.

За рулем «Субару» оказался 24-летний иногородний житель, у которого имелись признаки опьянения. Водитель на месте прошел освидетельствование на состояние опьянения, результат – 0,827 мг/л выдыхаемого воздуха, что выше нормы в 5 раз.

Полицейские отстранили водителя от управления транспортом и поместили автомобиль на специализированную стоянку. В отношении нарушителя составлены административные материалы.

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