Погоня в Керчи. Нетрезвый нарушитель далеко не сбежал

В Керчи в ходе погони задержан водитель, который пытался скрыться от сотрудников Госавтоинспекции. Как сообщили в МВД по РК, вечером 9 февраля (в 21:30) на улице Мирошника наряд ДПС подал знак об отставке водителю, управляющему автомобилем ВАЗ 2115. Но водитель данное требование проигнорировал и продолжил движение.

Полицейские приняли решение о преследовании автомобиля и после непродолжительной погони им удалось остановить преследуемое транспортное средство. За рулем автомобиля оказался 33-летний местный житель у которого имелись явные признаки опьянения. В результате освидетельствования состояние опьянения подтвердилось, кроме того водитель управлял автомобилем, не имея права управления транспортными средствами, — рассказали в МВД по РК.

В отношении керчанина составлен административный материал по ч. 3 ст. 12.8 КоАП РФ. Транспортное средство задержано и помещено на специализированную стоянку.