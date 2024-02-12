Прямо сейчас:
Главная | Происшествия | МВД Крыма | Погоня в Керчи. Нетрезвый нарушитель далеко не сбежал
актуально в республике
Погоня в Керчи. Нетрезвый нарушитель далеко не сбежал
Скриншот: youtube.com/watch?v=DjEF7cAzndE

Погоня в Керчи. Нетрезвый нарушитель далеко не сбежал

Опубликовал: CrimeaPRESS в МВД Крыма 12:36 12.02.2024

В Керчи в ходе погони задержан водитель, который пытался скрыться от сотрудников Госавтоинспекции. Как сообщили в  МВД по РК, вечером 9 февраля (в 21:30) на улице Мирошника наряд ДПС подал знак об отставке водителю, управляющему автомобилем ВАЗ 2115. Но водитель данное требование проигнорировал и продолжил движение.

Полицейские приняли решение о преследовании автомобиля и после непродолжительной погони им удалось остановить преследуемое транспортное средство. За рулем автомобиля оказался 33-летний местный житель у которого имелись явные признаки опьянения. В результате освидетельствования состояние опьянения подтвердилось, кроме того водитель управлял автомобилем, не имея права управления транспортными средствами, — рассказали в МВД по РК.

В отношении керчанина составлен административный материал по ч. 3 ст. 12.8 КоАП РФ. Транспортное средство задержано и помещено на специализированную стоянку.

Просмотры: 13

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: МВД России в Крыму

Комментарии для сайта Cackle
МВД России в Крыму
Включайтесь в обсуждение:
<br>
КрымPRESS - ВКонтакте
КрымPRESS - Дзен
Trlegram

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2023гг.