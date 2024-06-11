Погоня в Керчи – задержан нетрезвый водитель

Поздним вечером 4 июня в Керчи, у дома №48 по улице Козакова сотрудники предприняли попытку остановить автомобиль «Mitsubishi Lancer», подав водителю сигнал об остановке. Находившийся за рулём мужчина проигнорировал требование полицейских и промчался мимо.

Автоинспекторы организовали преследование нарушителя, который в ходе завязавшейся погони совершал опасные манёвры, в том числе два раза в нарушение ПДД выезжал на встречную полосу, пытаясь скрыться. Спустя непродолжительное время сотрудники полиции задержали лихача. Им оказался 45-летний местный житель, — сообщили в МВД по РК.

По внешним признакам мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, а проведённое освидетельствование это подтвердило. Алкотестер обнаружил в выдыхаемом им воздухе 1,07 мг/л этилового спирта.

Полицейские составили в отношении водителя пять (!) административных протоколов по четырём статьям КоАП РФ, отстранили его от управления транспортным средством, которое изъяли и поместили на специализированную стоянку.