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Погоня в Керчи – задержан нетрезвый водитель
Скриншот: ГИБДД

Погоня в Керчи – задержан нетрезвый водитель

Опубликовал: CrimeaPRESS в ГИБДД Крыма 13:20 11.06.2024

Поздним вечером 4 июня в Керчи, у дома №48 по улице Козакова сотрудники предприняли попытку остановить автомобиль «Mitsubishi Lancer», подав водителю сигнал об остановке. Находившийся за рулём мужчина проигнорировал требование полицейских и промчался мимо.

Автоинспекторы организовали преследование нарушителя, который в ходе завязавшейся погони совершал опасные манёвры, в том числе два раза в нарушение ПДД выезжал на встречную полосу, пытаясь скрыться. Спустя непродолжительное время сотрудники полиции задержали лихача. Им оказался 45-летний местный житель, — сообщили в МВД по РК.

По внешним признакам мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, а проведённое освидетельствование это подтвердило. Алкотестер обнаружил в выдыхаемом им воздухе 1,07 мг/л этилового спирта.

Полицейские составили в отношении водителя пять (!) административных протоколов по четырём статьям КоАП РФ, отстранили его от управления транспортным средством, которое изъяли и поместили на специализированную стоянку.

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