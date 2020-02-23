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В Севастополе пьяный сын обворовал мать, угрожая расправой
иллюстрация: открытые источники

Погостила у мамы… В Севастополе дочь обворовала мать

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия в Крыму 19:06 23.02.2020

В дежурную часть ОМВД России по Балаклавскому району в Севастополе обратилась 67-летняя местная жительница — из ее дома были похищены денежные средства.

На место происшествия выехал наряд полиции. В ходе оперативно-розыскных мероприятий оперуполномоченные уголовного розыска выяснили обстоятельства произошедшего, установили личность злоумышленницы и задержали её. Оказалось, совершила хищение денег дочь заявительницы. Женщина приехала погостить к маме домой. Когда хозяйка домовладения отсутствовала, злоумышленница похитила хранящиеся в доме денежные средства и скрылась. Похищенными деньгами она распорядилась по собственному усмотрению, — озвучили детали семейной истории в пресс-службе УМВД России в Севастополе.

В отношении злоумышленницы возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 УК РФ «Кража». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Погостила у мамы... В Севастополе дочь обворовала мать

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