Погостила у мамы... В Севастополе дочь обворовала мать

В дежурную часть ОМВД России по Балаклавскому району в Севастополе обратилась 67-летняя местная жительница — из ее дома были похищены денежные средства.

На место происшествия выехал наряд полиции. В ходе оперативно-розыскных мероприятий оперуполномоченные уголовного розыска выяснили обстоятельства произошедшего, установили личность злоумышленницы и задержали её. Оказалось, совершила хищение денег дочь заявительницы. Женщина приехала погостить к маме домой. Когда хозяйка домовладения отсутствовала, злоумышленница похитила хранящиеся в доме денежные средства и скрылась. Похищенными деньгами она распорядилась по собственному усмотрению, — озвучили детали семейной истории в пресс-службе УМВД России в Севастополе.

В отношении злоумышленницы возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 УК РФ «Кража». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.