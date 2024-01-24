Поговорил по телефону — лишился 100 тысяч рублей. Полиция Севастополя предупреждает

В Севастополе продолжают регистрироваться случаи хищения сбережений граждан дистанционным способом. Зачастую злоумышленники действуют по старой схеме обмана под предлогом защиты банковского счета, периодически совершенствуя алгоритм преступных действий. При этом жертвами преступлений становятся не только пожилые люди.

Недавно от преступников пострадал 47-летний мужчина, лишившийся после телефонного разговора с мошенниками 100 тысяч рублей. Днём потерпевшему через мессенджер поступил звонок от незнакомца, который представился сотрудником информационно-справочного интернет-портала и сообщил о попытке списания денежных средств с его банковского счета. Якобы для «спасения» накоплений аферист убедил свою жертву перевести деньги на указанные им реквизиты. Отметим, что пострадавший знал о данных видах мошенничества, но, застигнутый врасплох неожиданным звонком, необдуманно выполнил требования незнакомого человека, — озвучили детали очередной встречи севастопольца с аферистами в пресс-службе УМВД России в Севастополе.

Полиция Севастополя в очередной раз напоминает о мерах предосторожности. Если вам позвонили незнакомцы, выдающие себя за представителей органов власти или банковских учреждений, операторов мобильной связи и иных организаций следует сохранять бдительность. Помните, что мошенники в некоторой мере владеют соответствующей профессиональной терминологией, нередко используют логотип различных учреждений и скан-копию поддельного удостоверения, а также располагают о потенциальной жертве некоторыми сведениями.

Однако настоящие правоохранители, должностные лица государственных структур и банков, работники сотовых компаний никогда не настаивают на переводе денежных средств на «резервные» или «безопасные» счета, не спрашивают и не просят ввести СМС-код, конфиденциальные данные банковской карты. С такими требованиями могут обращаться только дистанционные мошенники, желающие похитить ваши сбережения. В подобной ситуации следует немедленно прервать разговор с незнакомцем и сообщить о подозрительном звонке в полицию по телефону 102.

Пресс-служба УМВД России по г. Севастополю (по материалам юрисконсульта правовой группы ОМВД России по Ленинскому району Дмитрия Обелова)