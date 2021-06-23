«Пограничникам всех поколений» — Памятный знак в Евпатории

В Евпатории открыли Памятный знак воинам-пограничникам, который увековечил подвиг военнослужащих всех поколений, защищавших рубежи родной земли.

Открытие Памятного знака «Пограничникам всех поколений» приурочено к 80-летию со дня начала Великой Отечественной войны, как дань уважения и благодарности пограничникам, которые первыми вступили в бой с немецко-фашистскими захватчиками. Памятный знак увековечивает заслуги и подвиги воинов-пограничников всех эпох, подчеркивая непрерывность нашей истории, — цитирует пресс-служба Главу города Евпатории Олесю Харитоненко.

В свою очередь Роман Тихончук подчеркнул, что защищать границы нашего государства — это святая миссия:

Сегодня традиции пограничников передаются молодому поколению благодаря ветеранам, которые вносят весомый вклад в патриотическое воспитание будущих защитников государственной границы.

фото: Отдел по связям с общественностью и СМИ администрации города Евпатории