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Похолодает... Погода в Крыму
иллюстрация: PublicDomainPictures (pixabay.com)

Похолодает… Погода в Крыму

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 19:28 18.10.2020

В начале рабочей недели температура пойдёт «на снижение» — с северо-запада будет поступать прохладный воздух.

В понедельник еще местами пройдут кратковременные дожди, ночью и утром в отдельных районах туман. Температура воздуха ночью 4…9°, на побережье до 14°, днем 14…19°, в горах 7…12°. Во вторник и среду без осадков, ночная температура воздуха еще понизится и составит всего 1…6°, дневная существенно не изменится, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

Похолодает... Погода в Крыму

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