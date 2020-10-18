Похолодает... Погода в Крыму

В начале рабочей недели температура пойдёт «на снижение» — с северо-запада будет поступать прохладный воздух.

В понедельник еще местами пройдут кратковременные дожди, ночью и утром в отдельных районах туман. Температура воздуха ночью 4…9°, на побережье до 14°, днем 14…19°, в горах 7…12°. Во вторник и среду без осадков, ночная температура воздуха еще понизится и составит всего 1…6°, дневная существенно не изменится, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС» .