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Похолодало… Что показал мониторинг температурного режима в школах, детсадах и больницах Крыма
Фото: binarydog, pixabay.com

Похолодало… Что показал мониторинг температурного режима в школах, детсадах и больницах Крыма

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 21:23 07.12.2020

Председатель Госсовета РК Владимир Константинов сообщил, что депутаты крымского парламента провели выезды в 25 муниципальных образований Республики, с целью дополнительного контроля и проверки температурного режима в образовательных организациях и учреждениях здравоохранения.

Мониторинг был проведен в 520 общеобразовательных и 414 дошкольных организациях. Отклонения от установленного норматива температурного режима выявлено в 14 школах и одном детском саду, из них — в 10 школах в связи с проведением капитального или текущего ремонта, обучение не проводится, — рассказал Константинов.

А вот с отоплением объектов здравоохранения дела обстоят намного хуже.

Мониторинг объектов здравоохранения показал, что в регионах не работает 36 фельдшерско-акушерских пунктов. Отопление отсутствует на объектах в сёлах Табачное и Счастливое Бахчисарайского района, селе Долинное Кировского района, сёлах Новониколаевка и Красноармейское Красноперекопского района. В ФАПе села Грушевка Судакского региона идет капитальный ремонт. Кроме того, зафиксировано несоответствие температурного режима в фельдшерско-акушерских пунктах в Джанкойском, Красногвардейском, Симферопольском, Черноморском и Ленинском районах, — сообщил председатель Госсовета Крыма.

По его словам, мониторинг будет продолжен и на этой неделе.

Похолодало… Что показал мониторинг температурного режима в школах, детсадах и больницах Крыма

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