Похолодало и сильно. Погода в Крыму

В воскресенье и в начале рабочей недели в Крыму ожидается холодная и ветреная погода.

Без существенных осадков. В ночные и утренние часы вероятны туманы. Температура воздуха ночью 0…-5°, на побережье +1…+4°; днем всего +1…+6°. Северо-восточный ветер 15-20 м/с, в отдельных районах усилится до штормовых значений (до 25 м/с), — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС» .

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь .