Горячие новости
Главная | Погода в Крыму | Похолодало и сильно. Погода в Крыму

crimeapress_news

Похолодало и сильно. Погода в Крыму
фото: Nietjuh (pixabay.com)

Похолодало и сильно. Погода в Крыму

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 20:09 05.12.2020

В воскресенье и в начале рабочей недели в Крыму ожидается холодная и ветреная погода.

Без существенных осадков. В ночные и утренние часы вероятны туманы. Температура воздуха ночью 0…-5°, на побережье +1…+4°; днем всего +1…+6°. Северо-восточный ветер 15-20 м/с, в отдельных районах усилится до штормовых значений (до 25 м/с), — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

Похолодало и сильно. Погода в Крыму

Комментарии для сайта Cackle

Loading...

Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2020 гг.