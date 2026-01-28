Прямо сейчас:
Похолодание и снегопады: в Крыму объявлено экстренное предупреждение
фото: © РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 14:35 28.01.2026

В Крыму с 30 января по 1 февраля объявлено штормовое предупреждение в связи с резким ухудшение погоды. Об этом предупредили в крымском главке МЧС России.

В связи с прохождением южного циклона днем 30 января, 31 января, 1 февраля в Крыму ожидается резкое изменение погоды: дождь, вечером 31 января переходящий в мокрый снег, снег, местами очень сильные осадки, отложение мокрого снег, гололед. На дорогах гололедица, — говорится в сообщении.

Юго-западный ветер сменится на северо-западный и усилится до 15-20 м/с, местами до 25 м/с. Температура воздуха 1 февраля понизится на 10-12 градусов и составит ночью 8-13 градусов мороза, днем 1-6 градусов мороза.

  • исключить выход в горно-лесную местность
  • не выходить на набережные и берегоукрепительные сооружения
  • уделить внимание состоянию дренажных систем, отводных каналов, ливнестоков, очистке от мусора ливневых канализаций
  • ограничить пребывание в непосредственной близости от русел рек, в том числе и пересохших
  • населению, проживающему в непосредственной близости от водных объектов и в районах пересохших русел рекомендуют принять меры по сохранности своего имущества
  • водители автотранспортных средств должны быть предельно осторожными на автодороге, не превышать скоростной режим и строго соблюдать правила дорожного движения
  • пешеходам соблюдать особую осторожность при переходе дороги, выходить на улицу в обуви с нескользящей подошвой.

В пресс-службе компании «Крымэнерго» сообщили, что на предприятии действует режим повышенной готовности.

В связи с высокой вероятностью возникновения аварий в электросетях сформированы дополнительные восстановительные бригады, — отметили на предприятии.

источник: РИА Новости Крым 

