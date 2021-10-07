Похолодание подстегнуло коммунальщиков Симферополя – техника к зиме почти готова

Коммунальщики Симферополя завершают подготовку техники для работы в осенне-зимний период. Об этом сообщил директор МБУ «Город» Антон Гумен.

Вышли на финишную прямую по переоборудованию техники для содержания в зимний период. Выполняется переустановка оборудования коммунальных дорожных машин — мы снимаем бочки, которые были задействованы в летнем содержании и ставим бункера для россыпи реагента по улично-дорожной сети. Также завершается ежегодное содержание бункеров – покраска и грунтовка, потому что реагент способствует коррозии и износу оборудования, — отметил Антон Гумен.

Он также добавил, что закончить переоборудование 12 коммунальных дорожных машин, которые будут задействованы в уборке снега и россыпи реагента, и 3 тракторов планируется к 20 октября текущего года.

Будут устанавливаться контейнеры для реагента на остановках общественного транспорта и в местах скопления людей. Они уже покрашены и приведены в порядок. С наступлением первых морозов будем заполнять реагентом для посыпания пешеходных дорожек, тротуаров, других скользких участков, — подчеркнул Антон Гумен.

Отметим, что в эти дни в Симферополе действует режим повышенной готовности в связи с ухудшением погодных условий.

Фото: пресс-служба администрации Симферополя.