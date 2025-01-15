Похолодание в Крыму может усугубить ситуацию с попавшими в мазут птицами — повысится смертность

Смертность птиц, загрязненных мазутом из-за разлива нефтепродуктов в Черном море, может повыситься в ближайшие дни из-за снижения температуры воздуха, считает старший преподаватель кафедры геоэкологии КФУ им. В. И. Вернадского, научный сотрудник НИЦ пресноводной и солоноватоводной гидробиологии — филиала Института биологии южных морей (ФИЦ ИнБЮМ) РАН Григорий Прокопов.

Ученый сказал ТАСС, что у птиц, испачканных мазутом, две основные причины гибели — переохлаждение и попадание нефтепродуктов в пищеварительную систему. Сейчас в мазут чаще попадают рыбоядные морские птицы, которые большую часть зимовки проводят в море.

У нас это чомга или большая поганка, она попадается чаще всего, — цитирует ТАСС Григория Прокопова. — На втором месте черношейная поганка. Далее — редкая краснокнижная красношейная поганка, чернощекая поганка, малая поганка и серощекая поганка — ее мы встречаем реже всего, пока она не в Красной книге, но ее планируется включать. Также это два вида гагар: краснозобая и краснокнижная чернозобая. Такие морские рыбоядные птицы не приспособлены к жизни на суше.

Эти виды птиц очень плохо переносят присутствие человека, они выходят на берег в крайнем случае, когда уже ослаблены, и при первой же возможности пытаются вернуться в море. По словам ученого, за тот период, пока птицы еще не попали в центр отмывки с последующим помещением в центр реабилитации, происходит несколько критичных вещей.

Во-первых, перо пропитывается мазутом и начинает промокать, из-за чего птицы начинают мерзнуть в воде. Когда они пытаются вычищать перо, высокотоксичный мазут попадает в пищевые пути, вызывает нарушения работы пищеварительной системы, нарушения печени и других органов. На это накладывается переохлаждение. Если до этого нам везло, потому что в предыдущие дни было тепло, то сейчас температура опустилась до минусовой. Большой процент птиц будет с воспалением легких, смертность тоже может вырасти соответственно, — отмечает специалист.

По мнению ученого, в пунктах отмывки птиц должны находиться ветеринары, которые смогут определить общий уровень состояния птиц, определить верную очередность их отмывки и назначить необходимое лечение.

источник: ТАСС