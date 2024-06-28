Похоже, в Минобороны РФ определились, что делать с американскими беспилотниками над Черным морем

В Минобороны РФ отмечают возросшую интенсивность полетов стратегических беспилотных летательных аппаратов США над акваторией Черного моря, которые осуществляют разведку и целеуказания высокоточному оружию, поставляемому вооруженным силам Украины западными государствами, для нанесения ударов по объектам России. Как подчеркнули в военном ведомстве, это свидетельствует о все большей вовлеченности США и стран НАТО в конфликт на Украине на стороне киевского режима.

Такие полеты кратно повышают вероятность инцидентов в воздушном пространстве с летательными аппаратами Воздушно-космических сил России, что увеличивает риск прямой конфронтации альянса с Российской Федерацией. Ответственность за это будут нести страны НАТО. Министром обороны Российской Федерации Андреем Белоусовым поручено Генеральному штабу Вооруженных Сил Российской Федерации внести предложения по мерам оперативного реагирования на провокации, – говорится в сообщении Минобороны РФ.

Ну…. Неужто «лед тронулся»? Последней каплей, переполнившей поистине безграничную чашу терпения военных, стал удар американскими же ракетами по пляжу в Севастополе? То есть, знаем что с этими наглыми беспилотными разведчиками делать? Столько времени объясняли, дескать, «нейтральные воды», «пересечения границы не было»…

Впрочем, без шапкозакидательства. Поживем — увидим. Средствами радиоэлектронными тут проблему не решить, значит придется задействовать авиацию… Но аккуратно. И подобное в новейшей истории уже случалось.

Точнее всех в комментариях-ожиданиях был сегодня «Рыбарь»:

Конечно, хотелось бы увидеть реальную работу в вопросе борьбы с наглым присутствием дронов у берегов Крыма и Краснодарского края для наведения ракет и БЛА и последующей оценки результатов ударов. То, что тот же RQ-4B осуществляет поиск и наведение на цели в Крыму — факт, который известен уже чуть ли не каждому, кто хоть немного следил за происходящим в Крыму. И вопросов, почему американцы безнаказанно помогают ВСУ, становится всё больше. А ответов нет. Надеемся, что пока нет.

Но есть и интересное (тем, что информация пошла аккурат сегодня) еще одно сообщение Минобороны РФ. О «сближении» нашего самолета и американского беспилотника в небе над Сирией:

27 июня с 10:24 до 10:29 над населенным пунктом Эс-Сухне провинции Хомс на высотах от 7000 до 8000 метров произошло опасное сближение беспилотного летательного аппарата MQ-9 «Reaper» «коалиции» с самолетом Су-35 ВКС России, совершавшим плановый полет в воздушном пространстве Сирии. Российский летчик, продемонстрировав высокий профессионализм, своевременно предпринял необходимые меры для предотвращения столкновения.

Что дальше было с американским разведчиком не сообщается. Но, судя по всему, «неуправляемый полет с потерей высоты» и… «столкновение с поверхностью». Вот это метод!

Ну и как «учебное пособие» по борьбе со всеми этими Reaper и RQ-4B — читать всем.

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