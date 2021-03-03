Поиск деталей и блоков к «японцам» Isuzu, Fuso Canter, Hino – не проблема с РСТ-Моторс

Росту популярности среднетоннажных грузовиков на наших дорогах привело появление японских марок Isuzu, Fuso Canter, Hino отечественной сборки. Тот случай, когда были учтены особенности эксплуатации. На выходе – вполне удачное сочетание японской инженерной мысли и качественных блоков и деталей с адаптацией к суровым реалиям дорог, климата, требованиям к надежности и выносливости. Соответственно, и ремонт – не проблема. Тем более, когда все оригинальные детали и блоки можно заказать и приобрести в режиме онлайн и без переплат. Интернет-магазин РСТ-Моторс предлагает запчасти для грузовых исузу, хино, фусо кантер по складским ценам от прямых производителей.

Замечено: эти трудяги с грузоподъемностью до 8 тонн отличаются надежностью. Машины удобны в управлении, устойчивы, достаточно экономичны и неприхотливы в обслуживании. Еще одна отличительная черта продиктована весом (до 12 тонн) и габаритами – это маневренность, делающая такую технику незаменимой в городской черте. Ну а на трассе такие грузовики демонстрируют вполне приемлемую крейсерскую скорость и со своей задачей – быстро и безопасно доставить груз из точки А в точку Б справляются на отлично.

Также быстро и надежно можно выбрать необходимые детали в Интернет-магазине РСТ-Моторс. На сайте – удобная навигация, заблудиться в разделах не получится при всем желании, но все же позволим несколько подсказок.

Каталог

Собираетесь листать его полностью? Запаситесь временем, ассортимент запчастей и сопутствующих товаров – обширный. Подразделы каталога – марки грузовиков. В каждом из них облегчит поиски система фильтров по бренду, цене, модели автомобиля, группам и подгруппам деталей. Сортировать результаты можно опять же по цене, а также по алфавиту и популярности. Обратите внимание на подраздел «Комплекты и наборы». Зачастую регулярное ТО или замена блоков (рессор, ступичных узлов, сцепления) немыслимы, если вы приобретаете детали «по одной». Скупой платит дважды, так что самым экономным решением будет выбор ремкомплектов и наборов запчастей. Чуть не забыли про самый простой способ поиска необходимой детали без листания каталога. Это поиск по вин-коду, каталожному номеру. Сделать запрос по VIN – несложно. Достаточно заполнить форму заявки.

Преимущества выбора деталей для «японцев» в РСТ-Моторс

Мы уже говорили о весьма демократичных ценах и поставках от производителя. Добавим к этому выбор оптимальной цены. Сервис онлайн-проценки позволит выбрать оптимальный вариант «цена-качество» со складов. А еще прямо на сайте можно:

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Как минимум, это еще и удобно — выбрать, заказать, оплатить необходимые запчасти для японских грузовиков Isuzu, Fuso Canter, Hino, никуда не отходя, на одном сайте. Но Интернет-магазин rst-motors.ru – не для лентяев. Он для тех, кто умеет зарабатывать, знает толк в грузоперевозках и автомобильной технике. Безусловно, полезными как для профессионалов, так и любителей будут разделы портала, связанные с полезными советами, практическими историями, лайфхаками ТО и ремонта, новостями компании РСТ-Моторс.