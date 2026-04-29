Поиск потерянных заказов Wildberries по S-rid и стикеру

Потерянный заказ на Wildberries редко выглядит как простая ошибка. Чаще всё начинается с отзыва: покупатель пишет, что получил не тот товар, а селлер не видит путь позиции. Без S-rid, номера поставки и стикера спор со складом превращается в догадки. Чтобы собрать доказательства, продавец может через Restata.ru проверить заказ по точным идентификаторам, а не вручную искать следы в отчетах.

Почему заказ сложно отследить

На WB товар проходит склад, транзит, ПВЗ и иногда возвратный маршрут. На любом участке возможны пересорт, зависание или неверная привязка к партии. Обычный отчет не всегда показывает точку сбоя. Поэтому продавцу нужны конкретные данные по операции, а не рассказ.

Какие данные нужны селлеру

Restata собирает по заказу досье: S-rid, «ID корзины», код поставки и номер поставки. S-rid служит уникальным идентификатором и помогает точнее обращаться в поддержку Wildberries. «ID корзины» показывает, какие еще товары оформлял клиент. Код и номер поставки связывают проблемную позицию с партией и помогают понять, откуда она была взята. Перед обращением лучше собрать цепочку фактов в коротком виде.

Что проверить в первую очередь

Сначала нужно найти S-rid и сверить его с заказом, отзывом или стикером. Затем стоит посмотреть код и номер поставки, чтобы увидеть связь с партией. После этого проверяется маршрут: склад, ПВЗ, транзит и регион доставки. Такой порядок снижает риск путаницы.

Важно: если в отзыве есть фото стикера, номер со стикера становится быстрым входом в историю заказа. По нему можно найти карточку в Restata без ручного перебора заявок.

После проверки продавец видит не только жалобу клиента, но и след товара. Это полезно при пересорте и споре о компенсации.

Как работает поиск по стикеру

Стикер из отзыва часто дает больше пользы, чем сам текст жалобы. По номеру можно найти заказ и увидеть, с какого склада он ушел, например из «Коледино». Дальше виден регион, например «СФО», и этап, на котором могла появиться ошибка. Если пересорт возник при приемке, это стоит указать в заявке.

Что передавать в поддержку

Поддержке Wildberries проще рассматривать не эмоции, а проверяемые сведения. В обращении стоит указать S-rid, номер стикера, код и номер поставки, склад, регион и предполагаемый этап сбоя. Если товар завис на складе, в ПВЗ или в транзите, это нужно написать отдельно. Такая подача повышает шанс на компенсацию, потому что спор строится на фактах.

Заключение

Поиск потерянного заказа на Wildberries проще, когда селлер опирается на идентификаторы. S-rid привязывает спор к конкретной операции, а номер поставки и стикер раскрывают путь товара. Restata помогает увидеть слабое место в цепочке и быстрее подготовить аргументы для поддержки. Чем раньше собраны данные, тем легче защитить товар от потерь и ошибок склада.

