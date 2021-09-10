Поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» Крым: «новичковая» встреча в Джанкое

В поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт» Крым отмечают:

Долгое время отряд ЛизаАлерт проводил новичковые встречи только в самых крупных городах Крыма, но заявки на вступление в отряд поступают с различных уголков нашего полуострова и теперь мы готовы охватить и отдаленные районы. Ведь у многих возникают вопросы: как искать, где искать, когда искать, чем я вообще могу быть полезен? Обо всем этом мы готовы рассказать вам на ознакомительной встрече, которая состоится 25 сентября 2021 года в 14:30 по адресу г. Джанкой, ул. Крымская, 13А. Ориентировочная продолжительность — 1,5-2 часа. Мы расскажем о работе нашего отряда. Объясним, по каким методикам мы ищем, и какие вообще бывают виды поисков. Вы познакомитесь с различными направлениями нашей деятельности, а также получите ответы на любые вопросы.