Поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» Крым: проклятие трёх суток!

Поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» Крым :

Через пару часов вы забудете человека, которого увидели у своего подъезда. Если в его одежде или внешности была яркая деталь — время увеличится, но не превысит трёх дней. Камеры в магазинах, на заправках и перекрестках уже через 5-7 дней перезапишут и безвозвратно удалят старые записи. На этих записях и в памяти свидетелей — человек, который потерялся. Человек, которого ждут дома и надеются на лучшее.

Эти два примера — самые наглядные, они показывают, что при пропаже человека нужно обращаться в полицию и к нам сразу. Как можно раньше. Без сомнений и промедлений. Свидетели и камеры наблюдения — это наши лучшие друзья при городских и смешанных поисках. Мы не хотим их терять из-за промедления с началом поиска. При пропаже в природной среде вовремя обратиться за помощью ещё важнее – счёт идёт на часы и минуты.

Мы всегда с трудом говорим слова «найден, погиб». Сегодня мы обращаемся к каждому, кто увидит эту запись. Сделайте репост, перешлите друзьям и расскажите близким. Пожалуйста, помогите нам. Сегодня мы говорим о трёх самых важных вещах, которые необходимо помнить если у вас есть подозрение, что пропал ваш близкий.

Первое правило. Заявление в полицию и заявку в «Лиза Алерт» — подавать СРАЗУ.

Запомните — нет «правила трёх суток» и нет ограничений на приём заявления по другим основаниям. Заявление о пропаже можно подать в любое время в любое отделение полиции или следственного комитета, и сделать это может любой человек, независимо от того, в каких родственных отношениях он находится с пропавшим.

Не допускаются случаи отказа в приеме заявления по основаниям не территориальности или несвоевременности подачи заявления, которое может быть подано заинтересованным лицом на всей территории России и в любое отделение полиции или Следственного комитета РФ. При этом не допускается никаких отсрочек и ограничений во времени его подачи. Принятие заявления о пропавшем без вести не зависит также от наличия или отсутствия сведений о месте его постоянного или временного проживания или нахождения, полных анкетных данных и наличия фотографии, а так же сведений об имевшихся ранее случаях его безвестного отсутствия, — это цитата из закона.

Если заявление о пропавшем без вести отказываются принимать — звоните по номеру 112 с жалобой (звонок по номеру экстренных служб – сам по себе заявление в полицию) или за консультацией на горячую линию «Лиза Алерт» 8-800-700-54-52, круглосуточно и бесплатно по России. Подача заявления в полицию – обязательна, чтобы мы могли вам помочь: отряд «Лиза Алерт» начинает работать, если подано заявление в полицию.

Второе правило. Не нужно бояться обращаться за помощью в полицию и к нам.

Причины могут быть разные. Нежелание привлекать внимание к личности пропавшего, «погуляет и вернётся», нежелание кого-то побеспокоить и множество других. Не бойтесь, что полиция оштрафует вас «за ложный вызов» — полицейские будут искренне рады, если потерявшийся ребёнок найдётся спящим в шкафу. Любая пропажа человека — страшная ситуация, в которой счёт идёт на часы и минуты. Мы будем рады развернуться на полпути или приехать на поиск и вернуться через полчаса с заветным «найден, жив!». Намного тяжелее узнавать о пропаже через неделю или месяц и понимать, что мы вряд ли сможем помочь. За такой срок свидетели забудут пропавшего, записи с камер будут заменены на свежие. А в лесу каждый лишний час и день уменьшает шансы «потеряшки» на выживание.

Третье правило. Любую беду легче предотвратить.

Пожалуйста, помогите нам справиться с бедой на ранних этапах. Если ваш родственник или близкий находится в зоне риска — сделайте всё, чтобы предотвратить беду. Расскажите ребёнку что делать, если он потерялся. Подарите пожилым родителям часы с функцией маячка. Обращайте внимание на детей, рядом с которыми нет взрослых, и пожилых людей, которые выглядят растерянно. Изучайте ориентировки в нашей группе и делайте репосты, часто именно они помогают нам найти пропавших.

Мы редко просим сделать репосты наших записей, если это не ориентировки. Но сегодня именно такой случай. Пожалуйста, поделитесь этим постом со своими друзьями. Только вместе мы сможем изменить ситуацию и сделать этот мир безопаснее.