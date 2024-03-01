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Поисковые отряды и крымские следователи начали «Вахту Памяти» под Феодосией

Поисковые отряды и крымские следователи начали «Вахту Памяти» под Феодосией

Опубликовал: CrimeaPRESS в Следственный комитет Крыма и Севастополя 12:57 01.03.2024

Поисковые отряды и офицеры Следственного комитета приступили к весенним работам по подъему останков бойцов Великой Отечественной войны под Феодосией.

На территории городского округа Феодосия силами поискового отряда «Ак-Монай» ассоциации поисковых отрядов «Отчизна» и «Союз наследников традиций Красногвардейского района» стартовали весенние работы по исследованию местности, где в период Великой Отечественной войны шли ожесточенные бои с немецко-фашистскими захватчиками.

Руководитель следственного отдела по городу Феодосии Евгений Овчаренко вместе с личным составом оказывают всестороннее содействие поисковикам и принимают участие в подъеме останков красноармейцев из земли, — рассказали в Следкоме.

Поисковые отряды и крымские следователи начали «Вахту Памяти» под Феодосией

Накануне было организованно три раскопа, зачищены и эксгумированы останки пяти солдат Советской армии, погибших при защите полуострова в январе-мае 1942 года. При одном бойце имелся личный опознавательный знак, с которым предстоит поработать на предмет идентификации личности.

Сотрудники ГСУ по Республике Крым и городу Севастополю планируют привлечь к поисковым работам воспитанников кадетских классов и учеников подшефных образовательных учреждений, поскольку для современного поколения такие мероприятия являются самым настоящим живым уроком истории, — подчеркнули в Следственном комитете.

Поисковые отряды и крымские следователи начали «Вахту Памяти» под Феодосией

В дальнейшем обнаруженные в ходе «Вахты Памяти» останки бойцов будут преданы земле со всеми полагающимися почестями.

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Поисковые отряды и крымские следователи начали «Вахту Памяти» под Феодосией

Фото: Следком.

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