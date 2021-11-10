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Поисковый отряд "Лиза Алерт Крым" просит помощи в поисках Валентины Туиновой

Поисковый отряд «Лиза Алерт Крым» просит помощи в поисках Валентины Туиновой

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 20:48 10.11.2021

Туинова (Андреева) Валентина Петровна, 66 лет (1955 г.р.) —  с.Кольчугино, Симферопольский район, Республика Крым — пропала без вести 7 ноября 2021 года. Ушла из дома и не вернулась.   Поисковый отряд «Лиза Алерт Крым» обращается к автомобилистам, которые могли проезжать по маршрутам :

  • село #Раздолье Симферопольский район — село #Орехово, #Михайловка Сакский район;
  • село #Лекарственное — село #Скворцово Симферопольский район;
  • пгт #Николаевка Симферопольский район — село #Вилино Бахчисарайский район;
  • г. #Симферополь — #Николаевка Симферопольский район

С 7 ноября 2021 года и по настоящее время. Очень просим вас просмотреть записи с регистраторов или предоставить нам для просмотра. Возможно, именно вы сможете помочь найти Валентину Петровну. Если Ваш видеорегистратор зафиксировал передвижение потерявшегося человека и Вы хотите нам передать запись, звоните на номер круглосуточной горячей линии (звонок бесплатный) 88007005452 или инфоргу поиска, — обращаются к автомобилистам волонтёры «Лиза Алерт Крым».

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Поисковый отряд "Лиза Алерт Крым" просит помощи в поисках Валентины Туиновой

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