Поисковый отряд «Лиза Алерт Крым» просит помощи в поисках Валентины Туиновой

Туинова (Андреева) Валентина Петровна, 66 лет (1955 г.р.) — с.Кольчугино, Симферопольский район, Республика Крым — пропала без вести 7 ноября 2021 года. Ушла из дома и не вернулась. Поисковый отряд «Лиза Алерт Крым» обращается к автомобилистам, которые могли проезжать по маршрутам :

С 7 ноября 2021 года и по настоящее время. Очень просим вас просмотреть записи с регистраторов или предоставить нам для просмотра. Возможно, именно вы сможете помочь найти Валентину Петровну. Если Ваш видеорегистратор зафиксировал передвижение потерявшегося человека и Вы хотите нам передать запись, звоните на номер круглосуточной горячей линии (звонок бесплатный) 88007005452 или инфоргу поиска, — обращаются к автомобилистам волонтёры «Лиза Алерт Крым».