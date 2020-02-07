«… Появился замечательный сосед». Будни Андрея Филонова и Олега Зубкова в симферопольском СИЗО

На странице в Facebook экс-главы администрации Евпатории Андрея Филонова появилось его письмо из серии «тюремные записки»- впечатления от встречи в одной камере с учредителем сафари-парка «Тайган» Олегом Зубковым. «Написано собственноручно, передано через адвоката, размещено семьёй»,- гласит примечание к записи.

При не самых веселых обстоятельствах такой встречи (в камере симферопольского СИЗО) заметка полна оптимизма и подробностей. Лейтмотив – строка из песенки в исполнении Эдиты Пьехи: «В нашем доме появился замечательный сосед». Приводим его полностью (с сохранением орфографии и знаков препинания).

Замечательный сосед.

Так случилось, что волею судьбы моим соседом по камере стал, наверное, один из самых медийных персон полуострова, известный и публичный далеко за его пределами… Олег Алексеевич Зубков…

Я не хочу и не буду комментировать ситуацию, из-за которой это случилось. Уверен, что время все расставит на свои места, и мы узнаем, кто же пытался «сыграть свою Игру»… Скажу только, что ни сам Олег Алексеевич, ни я — не верим, что это, как пытаются рассказать некоторые «аналитики», — «грязная игра от первого лица»!

Тюрьма (а СИЗО — это та же тюрьма, только с более жестким режимом содержания), конечно, не место для таких людей как Олег Алексеевич! Для любого человека это всегда удар и сильнейший стресс! Жуткие впечатления от камеры «карантина», знакомство с «местными обитателями»… всё это, поверьте мне, тот ещё «аттракцион эмоций»! Первые дни — они всегда самые тяжелые! И морально, и эмоционально! Что тут сказать… Олег Алексеевич, несмотря на творческую составляющую его натуры, оказался человеком стойким и сильным! Он достойно выдержал и перенес этот эмоциональный удар «первого знакомства с тюрьмой»!

Поверьте, за те 10 месяцев, которые я нахожусь в этих застенках, я уже повидал много разных людей и разных реакций… Видел, как от шока и эмоционального давления люди сразу ломались… Высокое давление, инсульты, инфаркты… и прочее здесь обычные спутники этого сильнейшего стресса … Именно в первые дни сразу видно истинное лицо и силу человека, попавшего в эти стены и условия!

Олег Алексеевич – красавчик! Один только штрих… По четвергам, перед «банным днём», мы всегда играем в футбол… /наш футбол — это 3х3 мячом от большого тенниса/. Как правило, это «команда пенсионеров» /это те, кому больше 43-х…/ против «команды молодежи»! Вчера у нас как раз был такой «игровой день»…Мы с Олегом играли в одной команде… И надо с гордостью отметить, что несмотря на жёсткую игру другой стороны, мы всё-таки «надрали им зад»! Так что, как говорится, «есть ещё порох в пороховницах»!

Бытовуха… В камере Олег Алексеевич живёт со всеми в общих условиях и режиме… также как и все участвует и в уборке камеры, и в стирке вещей… ест вместе со всеми за одним столом! В свободное от общих хозяйских дел время учит молодёжь играть в шахматы, ну а сам осваивает нарды!

Беседы — наше всё… Ну конечно, мы много разговариваем… Мы были хорошо знакомы и до, вне стен этого, так сказать, заведения… В своё время потратили много сил и энергии на пред-проектные работы и задачи по новому зоопарку, который Олег Алексеевич хотел построить на въезде в Евпаторию… Он рассказал мне, почему он-таки тогда «не пошёл в проект»… я по-прежнему уговариваю его вернуться к данной теме, так как уверен и в коммерческом успехе проекта, и в его важности, как ещё одного «магнита» для нашего города!

Так как в тюрьме огромный дефицит осмысленного, проектного, содержательного общения, мы прерываемся только для того, чтобы отдохнуть друг от друга. В общем, как там пела Эдита Пьеха…?

«Как теперь не веселиться,

Не грустить от разных бед,

В нашем доме поселился

Замечательный сосед…»