Пойманы вандалы, разбившие каменные вазы на Митридатской лестнице в Керчи

Возмещать ущерб им будет непросто.
Вазы на малой Митридатской лестнице разбили местные жители. Об этом рассказали изданию
Участковые уполномоченные полиции управления МВД России по Керчи задержали местного жителя, 1999 года рождения, который сознался в повреждении каменных ваз на Митридатской лестнице, — говорится в сообщении.
Задержанный рассказал, что он и два его пьяных друга ради забавы столкнули с постамента несколько каменных ваз.
Признав, что повредил недавно отреставрированную историческую достопримечательность и символ Керчи, молодой человек готов возместить причиненный ущерб, – сообщили в керченской полиции.
Сейчас полицейские опрашивают друзей задержанного и устанавливают сумму ущерба. После этого будут приняты решения в соответствии с законодательством.
Примерная стоимость двух ваз, которые неизвестные разбили на Митридатской лестнице в Керчи, составляет 924 тысячи рублей. Вазы сделаны из эпоксидной смолы с мраморной крошкой по индивидуальному проекту. Об этом
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