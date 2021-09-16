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Пойманы вандалы, разбившие каменные вазы на Митридатской лестнице в Керчи

Пойманы вандалы, разбившие каменные вазы на Митридатской лестнице в Керчи

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 14:25 16.09.2021

Возмещать ущерб им будет непросто.

Вазы на малой Митридатской лестнице разбили местные жители. Об этом рассказали изданию KERCH.COM.RU в полиции Керчи.

Участковые уполномоченные полиции управления МВД России по Керчи задержали местного жителя, 1999 года рождения, который сознался в повреждении каменных ваз на Митридатской лестнице, — говорится в сообщении.

Пойманы вандалы, разбившие каменные вазы на Митридатской лестнице в Керчи

Задержанный рассказал, что он и два его пьяных друга ради забавы столкнули с постамента несколько каменных ваз.

Признав, что повредил недавно отреставрированную историческую достопримечательность и символ Керчи, молодой человек готов возместить причиненный ущерб, – сообщили в керченской полиции.

Пойманы вандалы, разбившие каменные вазы на Митридатской лестнице в Керчи

Сейчас полицейские опрашивают друзей задержанного и устанавливают сумму ущерба. После этого будут приняты решения в соответствии с законодательством.

Пойманы вандалы, разбившие каменные вазы на Митридатской лестнице в Керчи

Примерная стоимость двух ваз, которые неизвестные разбили на Митридатской лестнице в Керчи, составляет 924 тысячи рублей. Вазы сделаны из эпоксидной смолы с мраморной крошкой по индивидуальному проекту. Об этом РИА Новости Крым рассказал руководитель ГАУ РК «Дирекция», ранее выступавшей заказчиком работ по реконструкции объекта. Так что вандалам не позавидуешь: почти миллион рублей придется заплатить, не считая штрафов.

Пойманы вандалы, разбившие каменные вазы на Митридатской лестнице в Керчи

Пойманы вандалы, разбившие каменные вазы на Митридатской лестнице в Керчи

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