Поющие чаши - звуки Тибета, Непала и Индии. Необыкновенные, впечатляющие, исцеляющие...

ПОЮЩИЕ ЧАШИ (музыкальные чаши, звучащие чаши, тибетские чаши…) — уникальный инструмент, пришедший на Запад с Востока во второй половине двадцатого столетия. Скажете, давно это случилось… Да, однако до сих пор — при всей их кажущейся простоте — тайна поющих чаш не разгадана. Одни считают их музыкальным инструментом, другие средством, помогающим при медитациях, третьи приписывают им уникальные лечебные свойства…

Как есть на самом деле? Все секреты поющих чаш открыть людям Западного мира вряд ли удастся. Но попытаться понять их и принять, поставив… как бы сухо это не прозвучало… себе на службу, однозначно стоит. Хотя бы потому, что, по словам знатоков, звуки поющих чаш способны противостоять разрушительному влиянию на человека современного мира. С его стрессами, бедами, конфликтами, а также «прелестями прогресса» — от технических новинок до информационных атак, которые нарушают не только гармонию мира, но и серьёзно истощают человека на энергетическом уровне.

Что нужно знать о поющих чашах, чтобы их уникальный потенциал раскрылся в полной мере? Основных моментов несколько:

Во-первых то, что чаши — действительно уникальный инструмент. Ведь история их создания мистическая, а жизнь полна чудесных явлений. Одна из легенд, к примеру, гласит, что поющие чаши появились в ответ на мольбы жрецов Тибета — ламы просили силы показать способ, воспользовавшись которым любой человек смог бы общаться с Высшим Разумом напрямую. В итоге, духи дали подсказку — из сплава восьми различных металлов должна быть создана чаша, благодаря которой и можно будет связываться с Космосом. Было сказано — и было сделано. С того времени поющие чаши идут рядом с человеком. Они стали незаменимым предметом духовных практик. Несут в себе гармонию, добро и спокойствие. И — главное: творить зло они не способны в принципе. Даже в неумелых руках вреда они не приносят.

Во-вторых: поющие чаши создают из различных материалов. Однако считаются, что наибольшей силой обладают кованые поющие чаши, созданные из сплава нескольких металлов (это может быть золото, серебро, железо, олово, ртуть, медь, свинец). Фабричное производство — не приветствуется. Только кузнечное! Правильный инструмент должен рождаться в руках мастеров, чтобы голос чаши имел свою индивидуальность. Только в таком случае её можно будет «настроить» на хозяина, сосредоточив на его внутреннем состоянии и ауре.

Из выше сказанного вытекает третий принцип, которому стоит следовать определяясь с покупкой поющей чаши. А именно: приобретать инструмент необходимо в специальных магазинах, сотрудничающих с мастерами, изготавливающими чаши. На рынках, в переходах, в отделах супермаркетов вы вряд ли сможете стать владельцем по-настоящему стоящей и живой (!) вещи.

В-четвёртых. Необходимо знать и то, что поющие чаши бывают разных размеров (от 10 см до метра и более). И этот параметр напрямую влияет на звук, который будет издавать инструмент, а также на «сферу применения» чаши. Так:

небольшие чаши дают высокие и гармоничные звуки, но они почти лишены вибрационной волны. Такие инструменты идеально подходят для медитаций, контактных практик, звукотерапии.

чаши средние по размеру дают звук, который обертонами насыщен больше. Низкие частоты проявлены чётче. И так как вибрационная волна здесь чувствуется больше, то такие чаши принято использовать в практиках, где акцент делается на звуковом поле.

что касается больших чаш, то их звук низкочастотный максимально. Вибрационная волна проявлена максимально. И этом момент делает их идеальным инструментом для массажных практик, звуковых программ и созерцательных техник.

Все ли это тонкости, которые стоит учитывать при выборе поющих чаш? И малой толики здесь нет! Если вы задались целью приобрести этот уникальный инструмент, то главная рекомендация, которую однозначно стоит взять на вооружение — советоваться перед покупкой чаши со знающими людьми. Только так сможете подобрать себе верного друга, способного творить чудеса! Нет таких людей в окружении? Тогда заново читаем третий принцип выбора чаш — ищем подходящую в специализированном магазине, консультанты которого помогут принять правильное решение.