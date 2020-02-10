Пока ты спал… Инцидент в Севастополе. Естественно, алкоголь был

В дежурную часть ОМВД России по Гагаринскому району в Севастополе обратился 39-летний местный житель — у него похитили мобильный телефон, серебряный перстень и 14000 рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого и задержали его. Злоумышленником оказался 20-летний житель Самарской области. Установлено, что заявитель познакомился на улице с молодым парнем и пригласил его к себе домой для совместного распития спиртных напитков. Во время застолья хозяин квартиры уснул, а у его гостя созрел преступный умысел. Злоумышленник тайком похитил у спящего мужчины мобильный телефон, серебряный перстень и 14000 рублей, а затем скрылся. Украденные вещи он сбыл, а деньги потратил, — озвучили детали дела в пресс-службе УМВД России в Севастополе.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.