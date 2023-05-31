Покатались на капоте авто – платим штраф. История про юных нарушителей ПДД из Евпатории

Нарушителей подвело тщеславие.

Сотрудники Госавтоинспекции г. Евпатории привлекли к административной ответственности нарушителей ПДД. Молодые люди «засветили» свое нарушение в соцсеятх, тщеславно опубликовав видеоролик, в котором катаются на капоте автомобиля по улицам города.

Установлено, что 29 мая, около 04:15 водитель, управляя автомобилем «Daewoo Lanos», двигался по ул. Конституции, а на капоте сидели двое пассажиров. В результате инцидента никто не пострадал. Сотрудники ОГИБДД ОМВД России по г. Евпатории установили правонарушителей. За рулем автомобиля находился 18-летний местный житель, в отношении которого составлен административный материал за нарушение правил перевозки пассажиров (ч. 2 ст. 12.23 КоАП РФ), — сообщили в МВД по РК.

Рублем наказали не только юного водителя, но и его «пассажиров». Двое 19-летних парней привлечены к административной ответственности по ч. 1 ст. 12.29 КоАП РФ (Нарушение Правил дорожного движения пешеходом или иным лицом, участвующим в процессе дорожного движения).

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