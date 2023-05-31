добавить объявление
Горячие новости
Главная | Происшествия в Крыму | МВД Крыма | Покатались на капоте авто – платим штраф. История про юных нарушителей ПДД из Евпатории

crimeapress_news

реклама в крыму
Покатались на капоте авто – платим штраф. История про юных нарушителей ПДД из Евпатории
Демотиватор на основе кадра из х/ф "Адвокат дьявола"

Покатались на капоте авто – платим штраф. История про юных нарушителей ПДД из Евпатории

Опубликовал: CrimeaPRESS в МВД Крыма 20:15 31.05.2023

Нарушителей подвело тщеславие.

Сотрудники Госавтоинспекции г. Евпатории привлекли к административной ответственности нарушителей ПДД. Молодые люди «засветили» свое нарушение в соцсеятх, тщеславно опубликовав видеоролик, в котором катаются на капоте автомобиля по улицам города.

Установлено, что 29 мая, около 04:15 водитель, управляя автомобилем «Daewoo Lanos», двигался по ул. Конституции, а на капоте сидели двое пассажиров. В результате инцидента никто не пострадал.

Сотрудники ОГИБДД ОМВД России по г. Евпатории установили правонарушителей. За рулем автомобиля находился 18-летний местный житель, в отношении которого составлен административный материал за нарушение правил перевозки пассажиров (ч. 2 ст. 12.23 КоАП РФ), — сообщили в МВД по РК.

Рублем наказали не только юного водителя, но и его «пассажиров». Двое 19-летних парней привлечены к административной ответственности по ч. 1 ст. 12.29 КоАП РФ (Нарушение Правил дорожного движения пешеходом или иным лицом, участвующим в процессе дорожного движения).

Узнайте больше:  В Алуште задержали подозреваемого в краже из квартиры

 

С тегами:


Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

Комментарии для сайта Cackle
Включайтесь в обсуждение:
<br>
Добавить предприятие
ДОБАВИТЬ ПРЕДПРИЯТИЕ - КОМПАНИЮ
ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ - РЕКЛАМУ

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: [email protected]. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. КрымPRESS, 2015 - 2023гг.

справочник предприятий крыма