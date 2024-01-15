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«Покатушки» на сноуборде закончились штрафом за нарушение ПДД. Случай в Саках
Иллюстрация: pikist.com

«Покатушки» на сноуборде закончились штрафом за нарушение ПДД. Случай в Саках

Опубликовал: CrimeaPRESS в МВД Крыма 20:22 15.01.2024

В Саках сотрудники полиции привлекли к административной ответственности правонарушителя.

Сотрудники ОГИБДД МО МВД России «Сакский» изучили видеозапись, на которой мужчина катался на сноуборде по дороге общего пользования в г. Саки, прицепившись тросом к автомобилю. За нарушение правил перевозки людей 33-летний автовладелец привлечен к административной ответственности по ч. 2 ст. 12.23 КоАП РФ. Ему грозит штраф. Личность сноубордиста установлена. С ним проводится профилактическая работа, — рассказали в МВД по РК.

Полиция Крыма напоминает, что подобные развлечения крайне опасны и нередко заканчиваются дорожно-транспортными происшествиями, в результате которых участники получают травмы и подвергают опасности не только себя, но и других людей.

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