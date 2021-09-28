Покинул свой пост гендиректор ГКУ «Инвестстрой РК»  

Генеральный директор госкомпании «Инвестстрой РК» Алексей Титов покинул свой пост. Об этом сообщает Telegram-канал министерства строительства и архитектуры Крыма.

Алексей Викторович занимал эту должность с декабря 2019 года. Благодаря эффективной работе и активному участию в реализации ФЦП ему удалось наладить процессы как внутри организации, так и на строительных площадках. В августе текущего года Алексей Титов был удостоен звания Заслуженный строитель Республики Крым, — приводится комментарий замминистра строительства и архитектуры РК Антона Запоточного.

Причины отставки не называются, но напрашивается связь с недавними скандальными отставками вице-премьера Крыма Евгения Кабанова, отвечавшего в региональном правительстве за строительство и выполнение ФЦП, а также главы минстроя РК Михаила Храмова. Напомним, речь идет о возможном хищении более 57,6 миллиона рублей при строительстве водовода от Ивановского водозабора. Уголовное дело завели по части 4 статьи 159 УК РФ — мошенничество, совершенное группой лиц либо в особо крупном размере. Заказчиком на этом объекте выступило именно ГКУ «Инвестстрой РК» (во главе с Титовым).