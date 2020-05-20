Поклонская могла бы вновь возглавить прокуратуру Крыма. Но решение зависит не от неё

Депутат Госдумы от Крыма Наталья Пклонская заявила, что крымчане обращаются к ней с просьбой вернуться в должность прокурора Республики, отметив, что это решение зависит не от неё.

Крымчане обращаются ко мне с просьбой вернуться снова в должность прокурора республики, но это зависит не от меня. Я человек команды, и где руководство скажет работать и служить Родине, там я и приложу максимум своих сил, — сказала Поклонская РИА Новости .

Она подчеркнула, что благодарна людям за доверие и положительную оценку ее работы прокурором.

Прокуратуру Крыма мы создавали с учетом полученного опыта службы в Генеральной прокуратуре Украины под руководством Виктора Павловича Пшонки. После государственного переворота в Украине институт прокуратуры уничтожен полностью, — рассказала депутат.

Она отметила, что для нее единственным легитимным генпрокурором Украины остался Пшонка.

Остальные назначения на эту должность ряда людей, ничего общего с прокуратурой не имеющих, а самое главное — без процессуальной оценки вооруженного захвата власти и массовых убийств в Киеве, является не чем иным, как сокрытием преступления этими людьми, называющими себя прокурорами. Одним словом, с уходом Пшонки закончилась прокуратура в Украине, — подчеркнула депутат.

Напомним, Наталья Поклонская возглавляла крымскую прокуратуру с марта 2014 по октябрь 2016 года.