Поклонская соберет данные о незаконном лишении людей питьевой воды в Крыму. Говорит, для ООН

Депутат Госдумы от Крыма, заместитель главы парламентского Комитета по международным делам Наталья Поклонская соберет для ООН данные о прекращении подачи Украиной пресной воды в Крым. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook .

Приятно удивлена конструктивной реакцией Управления Верховного комиссара ООН по правам человека на моё обращение по нарушению украинской стороной прав человека в Крыму в связи с незаконным лишением людей пресной питьевой воды. Важно то, что мой статус, как представителя крымчан в Парламенте России, признан столь влиятельной международной организацией! А значит, выбор жителей полуострова уважается ООН, несмотря на все искусственные и античеловеческие попытки наших оппонентов не признавать Крым в составе России. Более того, мне, как заместителю Председателя Комитета Государственной Думы РФ по международным делам, предложено сотрудничество с Департаментом полевых операций и технического сотрудничества Управления ООН в предоставлении дополнительной информации по вопросу доступа к воде в Крыму. В связи с этим мной уже подготовлен запрос к Главе Республики Крым Сергею Аксёнову для получения сведений, необходимых для дальнейшего международного взаимодействия с Организацией Объединённых Наций (практически накануне юбилейной 75-й сессии Генеральной Ассамблеи), — написала Поклонская (орфография сохранена).

Напомним, 1 июня Поклонская сообщила, что направила письмо верховному комиссару ООН по правам человека Мишель Бачелет, в котором просила организовать дипломатические переговоры по возобновлению поставок воды из Украины в Крым. Ответ получен, пусть даже в стиле «зайдите на недельке, такие вопросы с кондачка не решаются», нужны «еще данные».

По мнению Натальи Поклонской, диалог должен идти и с украинской властью, но…

Проблема заключается в её слабости и абсолютной зависимости от «кукловодов» на Западе. Факт нарушения прав жителей Крыма, увы, не волнует Президента Украины, постоянно «ратующего» за крымчан та «єдність». И пока не набравшегося смелости для реального диалога с нами — крымчанами. Знаете, почему мы победим? Потому что правда за нами! Всё, что нами сделано в Крыму в 2014 году, — искренне и честно! Именно эти чувства были и есть в моём сердце, в отличие от тех, кто предал и продал Украину, а заодно и Крым. Признание де-факто структурами ООН статуса российского депутата от Крыма, диалог и сотрудничество, сбор информации о нарушении прав крымчан со стороны украинской власти — всё это маленький, но знаковый шаг вперёд, — оптимистично отметила Поклонская.