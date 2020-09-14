Поклонская таки направила в ООН документы по незаконным действиям Украины, перекрывшей воду в Крым

Депутат Госдумы от Республики Крым Наталья Поклонская предоставила Верховному комиссару по правам человека ООН Мишель Бачелет дополнительные сведения о доступе Крыма к днепровской воде. Об этом она написала в Facebook .

Материалы содержат информацию о незаконных действиях государства-члена ООН Украины, которое умышленно лишило миллионы людей базисного и неотъемлемого права на питьевую воду, создав реальную угрозу жизни и здоровью населения полуострова, а также экологии части Юго-Восточной Европы, — отметила Поклонская.

По ее словам, перекрытие украинскими властями доступа воды в Крым – преступление.

Оправдания украинской стороной своего преступления выглядят нелепо: ссылаться на свою непричастность к отсутствию питьевой воды и призывать Россию самостоятельно решать вопросы доступа к ней, после того как сами незаконно перекрыли воду, поступающую в Крым по Северо-Крымскому каналу из международной (а не приватизированной кем-то) реки Днепр, держа «руку на кранике», является шантажом и сильно напоминает поведение обычного вора на скамье подсудимых с неудачным адвокатом, — заключила Поклонская.

В адекватную реакцию чиновников ООН верится слабо, но…