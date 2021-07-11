Pole dance — лёгкая как воздух экзотика и тяжёлый спорт, которые завораживают

И это действительно так. Pole dance (танец на пилоне или… привычнее для большинства — на шесте) являет собой сочетание на первый взгляд не сочетаемого — внешней лёгкости и тяжёлого труда «за кулисами». И — да: это спорт! Потому что Pole dance невозможен без серьёзных физических нагрузок, без перманентного совершенствования навыков, без силы воли и безапелляционного стремления к саморазвитию. Говорим это тем, кто до сих пор считает, что танцы на пилоне… мягко говоря… — это клубное развлечение, недостойное серьёзного внимания. Отказывайтесь от предрассудков! Откроете для себя много нового. Pole dance, в том числе. Да, сегодня эту танцевальную дисциплину можно сделать своим увлечением. Благо, есть у кого учиться. Профессиональные тренеры готовы делиться тонкостями мастерства со всеми желающими. Или, точнее, «заряжать» любовью к этому искусству со статусом «красивый спорт». В Pole Dance Studio Kalipso https://studio-kalipso.com/ подчёркивают:

Достаточно один раз позаниматься на шесте, чтобы проникнуться уникальным духом Pole Dance. Понять, насколько это может быть интересно. Вначале может быть и очень сложно, но расстраиваться не стоит. Главное, чтобы прошло определенное количество времени, пока тело привыкнет к соответствующим нагрузкам.



Pole Dance — для всех

Ну практически для всех… Есть, конечно, некоторые противопоказания, которые могут не позволить танцевать на шесте, но их… поверьте… немного. А вот показаний к занятиям Pole dance гораздо больше. О пилоне точно стоит задуматься, если есть желание:

привести в тонус тело. Pole dance основан на упражнениях, при которых доводится «в полёте» удерживать вес собственного тела в различных положениях. Это способствует развитию мускулатуры.

повысить выносливость и улучшить координацию движений — вестибулярный аппарат тренируется, получая нагрузку, которой нет в обычной жизни.

стать гибче и подвижнее. При выполнении упражнений на пилоне задействуются практически все участки суставно-связочного аппарата.

В процессе занятий прорабатываются разнообразные мышечные группы, что невероятно важно для организма. Тело становится более подтянутым и внешне привлекательным, — отмечают в Pole Dance Studio Kalipso.

И! Этот момент привёл на Pole dance многих девушек: танцы на пилоне удивительным образом «перекраивают» мировосприятие тех, кто ими увлечён. Точно — повышают самооценку и степень уверенности в себе.

Какую роль в Pole dance играет возраст?

Самое время удивляться — сегодня это танцевальное направление, развиваясь семимильными шагами, стирает возрастные рамки. Искусство Pole dance постигают как и совсем юные танцовщицы — детские группы по обучению есть во многих студиях, так и барышни, которым далеко «за».

Pole dance — женщины и только они?

Нет. В Pole dance приходит всё больше мужчин. И… что уж там… самые зрелищные трюки на пилоне совершают именно они. В небе, к примеру, на высоте птичьего полёта…

Pole dance — успеха достигает не каждый

Здесь дела обстоят так: Pole dance покоряется тем, кто готов трудиться. Упорно, через «не хочу сегодня» и точно через боль. Успех, разумеется, приходит ко всем в разное время, но приходит, если к нему стремиться. Как быстро будут видны результаты занятий? В среднем, через полгода. При условии 2-3 интенсивных тренировок в неделю.

Через год особо старательные танцовщицы уже «летают». Хотя, конечно, это только внешнее впечатление. Каждому «полёту» предшествуют тяжёлые тренировки.

ВАЖНО! Как ни крути, а Pole dance — довольно травматичный вид спорта. Результаты и безопасность для здоровья) напрямую зависят от того, насколько грамотно будут выстроены занятия в каждом конкретном случае, а также от верного выполнения элементов. Именно поэтому, говорят специалисты Pole Dance Studio Kalipso studio-kalipso.com, необходимо осваивать танцы на шесте под руководством профессиональных тренеров:

Профессионально организованные занятия — это лучший вариант для тех, кто хочет получать правильные нагрузки на тело.

Pole Dance — он такой разный

Pole dance — это четыре основных направления:

Pole Sport. По сути, это воздушно-силовая атлетика. Действительно спорт в прямом смысле слова. С соответствующей нагрузкой на тело.

Pole Art — артистический танец с шестом. Это в первую очередь красота — костюмы, режиссура номеров и т.д, а уж потом силовая нагрузка. Хотя и в Pole Art есть множество сложных элементов, которые иначе как акробатическими и не назовёшь.

Exotic Pole Dance — меньше акробатической составляющей, но больше откровенной пластики.

Pole Fitness — спортивный танец, основанный на гимнастике и элементах акробатики.

Какой дисциплиной заняться? Профессионалы советуют пробовать. На какое тело больше отзовётся, то и сделать основным. Но, как показывает практика, большинство из тех, кто влюбляется в танцы на пилоне безвозвратно, так или иначе, в большей или меньшей степени, а практикуют все направления. Завораживает Pole Dance, знаете ли…