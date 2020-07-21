Полезла на дерево спасать кота, самой понадобилась помощь. Случай в Ялте

Накануне вечером спасателям в Ялте наделал хлопот… кот. Выяснилось, что во двре жилого дома женщина залезла на дерево, с целью снять застрявшего там кота, и не может самостоятельно спуститься. Требуется помощь спасателей.

Как сообщил министр ЧС РК Сергей Шахов, к месту происшествия немедленно выехала дежурная смена сотрудников Ялтинского аварийно-спасательного отряда «КРЫМ-СПАС» в составе 4 спасателей и 1 единицы техники.

По прибытии на место происшествия выяснилось, что пострадавшая находится на высоте около 10-12 метров. Спасатели, используя трехколенную лестницу эвакуировали пострадавшую с дерева. В медицинской помощи она не нуждалась, — рассказал министр.

Спасение женщины с котом заняло около получаса.