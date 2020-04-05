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Полицейские Евпатории «вычислили» угонщика
Фото: ВК

Полицейские Евпатории «вычислили» угонщика

Опубликовал: CrimeaPRESS в МВД Крыма 13:57 05.04.2020

В дежурную часть ОМВД России по г. Евпатории поступило заявление от местного жителя о пропаже его автомобиля ВАЗ-2109. Машину мужчина оставил недалеко от дома. Сигнализацией отечественное транспортное средство оборудовано не было. Автомобиль был обнаружен полицейскими в 2,5 км от места преступления, без повреждений.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий правоохранителями был установлен подозреваемый в совершении угона. Им оказался 22-летний ранее судимый за имущественное преступление житель Сакского района. От гражданина поступила явка с повинной. Злоумышленник просто решил якобы покататься, — рассказали в МВД по РК.

По ч.1 ст.166 УК РФ (угон) возбуждено уголовное дело. Санкцией статьи предусмотрено максимальное наказание – лишение свободы на срок до пяти лет.

Полицейские Евпатории «вычислили» угонщика

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