Полицейские Евпатории «вычислили» угонщика

В дежурную часть ОМВД России по г. Евпатории поступило заявление от местного жителя о пропаже его автомобиля ВАЗ-2109. Машину мужчина оставил недалеко от дома. Сигнализацией отечественное транспортное средство оборудовано не было. Автомобиль был обнаружен полицейскими в 2,5 км от места преступления, без повреждений.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий правоохранителями был установлен подозреваемый в совершении угона. Им оказался 22-летний ранее судимый за имущественное преступление житель Сакского района. От гражданина поступила явка с повинной. Злоумышленник просто решил якобы покататься, — рассказали в МВД по РК.

По ч.1 ст.166 УК РФ (угон) возбуждено уголовное дело. Санкцией статьи предусмотрено максимальное наказание – лишение свободы на срок до пяти лет.