Полицейские Крыма предупреждают о новых схемах мошенничества

Полицейские Крыма призывают жителей не поддаваться на уловки мошенников, перепроверять информацию, поступившую от незнакомых и малознакомых граждан, не перечислять денежные средства по просьбам незнакомых лиц, не разглашать банковские реквизиты, с особым вниманием относиться к покупкам товаров посредством интернет-сайтов.

В частности, в период введения ограничительных мер, введенных в целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции, возможны случаи совершения преступлений по новым схемам, связанным с использованием сложившейся обстановки, — отмечают в пресс-службе МВД России в Крыму.

Так, мошеннические действия могут быть связаны с рассылкой СМС-сообщений с требованием оплатить штраф за нарушение режима самоизоляции или ограничительных мер. В подобных в сообщениях указано, что для оплаты штрафа необходимо пройти по указанной ссылке либо перечислить денежные средства по номеру телефона.

Ссылки из письма могут быть похожи на официальные сайты госорганов, однако, если внимательно присмотреться, можно увидеть, что адрес сайта написан неверно. В адресную строку могут быть вписаны лишние либо неправильные буквы, например: gostusligi.ru вместо gosuslugi.ru.

Данные сообщения являются фейковыми т.е. поддельными. В случае привлечения граждан к административной ответственности им на руки выдается или отправляется по почте решение суда о наложенном административном штрафе с указанием банковских реквизитов.

Еще одной из схем мошенников является рассылка сообщений, ссылок или постов в социальных сетях о компенсации за нахождение на карантине либо оказании социальной помощи. Однако для получения указанной помощи необходимо оплатить комиссию. В последствии, после перечисления денежных средств, граждане не получают ни социальной помощи, ни компенсации.

В подобных случаях полицейский призывает не переходить по сомнительным ссылкам, не поддаваться на уловки мошенников.

Помните! Помощь оказывается только соответствующими компетентными органами при подаче официального заявления. При этом за предоставление гражданам государственной помощи комиссия не взымается. Также стоит акцентировать внимание на работе фишинговых сайтов т.е. поддельных сайтов, похожих на государственные, ссылки на которые рассылают мошенники. Например, сайты Министерства здравоохранения, Роспотребнадзора, Банка России и других. Здесь потенциальным жертвам, опять же, предлагают получить денежную помощь. Потенциальная жертва под тем или иным предлогом сообщает злоумышленникам данные своей банковской карты, пароль из СМС-сообщения, либо самостоятельно осуществляет платеж на некий счет и тем самым попадает на уловки мошенников, — подчёркивают правоохранители.

Чтобы не попасть в махинационные схемы, необходимо помнить, что сайт, защита данных на котором гарантирована, имеет в адресной строке знак «закрытый замок», а адрес начинается с «https».

Еще один из возможных видов мошенничества может быть связан с платным тестированием на коронавирус после контакта с зараженным. Данная схема заключается в том, что мошенники посредством телефонной связи сообщают гражданам о якобы контакте с человеком, зараженным коронавирусом. Для проверки возможного заражения предлагают выезд специалистов на дом, которые проводят платное тестирование. После проведенного тестирования и получения денег мошенники исчезают.

Особо подчеркиваем, что в случае возникновения вопросов, связанных с коронавирусной инфекцией, гражданам необходимо обратиться по телефону Единой горячей линии: 8(800) 2000-112. Если возникли подозрения на вирус, необходимо вызвать врача на дом, который после осмотра примет квалифицированное решение. Во избежание фактов мошенничества, совершения преступлений и правонарушений в отношении граждан в период введения ограничительных мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции, полиция призывает граждан быть бдительными и не поддаваться на уловки злоумышленников. О подозрительных гражданах незамедлительно сообщайте в полицию для своевременного принятия мер реагирования, — дают рекомендации в пресс-службе МВД России в Крыму.