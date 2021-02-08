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Полиция Феодосии устанавливает личности подозреваемых в мошенничестве

Полиция Феодосии устанавливает личности подозреваемых в мошенничестве

Опубликовал: CrimeaPRESS в МВД Крыма 19:30 08.02.2021

Сотрудники ОМВД России по г. Феодосии устанавливают личность и местонахождение лиц, причастных к совершению мошенничества в особо крупном размере. Сообщается о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Полиция распространила фото подозреваемых. Иных подробностей пока нет.

Полиция Феодосии устанавливает личности подозреваемых в мошенничестве

Сотрудники МВД обращаются ко всем, кто обладает какой-либо информацией о данных лицах, просьба сообщить об этом по телефонам 102, +7 (36562) 9-12-90. Конфиденциальность гарантируется.

Полиция Феодосии устанавливает личности подозреваемых в мошенничестве

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