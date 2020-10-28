Полиция Крыма предостерегают граждан от нарушения требований, предписанных Роспотребнадзором

Нарушителей уже штрафуют.

Полиция Крыма напоминает, что на территории региона ужесточен контроль за соблюдением мер безопасности и профилактики по распространению СОVID-19, в период сезонного подъема заболеваемости ОРВИ и гриппом.

В настоящее время юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим организацию зрелищно-развлекательных мероприятий, оказывающим услуги общественного питания, запрещено их проведение в период времени с 23:00 до 6:00.

Гражданам в возрасте старше 65 лет, а также гражданам, имеющим хронические заболевания, предписано не покидать места проживания, за исключением случаев прямой угрозы жизни и здоровья.

Всем гражданам при нахождении в общественных местах и в общественном транспорте необходимо использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.

Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оказывающим различные виды услуг, обеспечить противоэпидемические меры и не допускать обслуживание граждан, которые не используют средств индивидуальной защиты органов дыхания.

Настоятельно рекомендуем соблюдать введенные ограничения, нарушители могут быть привлечены к административной ответственности по ст. 20.6.1. КоАП РФ — невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения, — сообщили в МВД по РК.