[google-translator]
Горячие новости
Главная | Новости Крыма сегодня | Полиция Крыма предостерегают граждан от нарушения требований, предписанных Роспотребнадзором

crimeapress_news

Полиция Крыма предостерегают граждан от нарушения требований, предписанных Роспотребнадзором
Фото: МВД по РК

Полиция Крыма предостерегают граждан от нарушения требований, предписанных Роспотребнадзором

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 13:58 28.10.2020

Нарушителей уже штрафуют.

Полиция Крыма напоминает, что на территории региона ужесточен контроль за соблюдением мер безопасности и профилактики по распространению СОVID-19, в период сезонного подъема заболеваемости ОРВИ и гриппом.

В настоящее время юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим организацию зрелищно-развлекательных мероприятий, оказывающим услуги общественного питания, запрещено их проведение в период времени с 23:00 до 6:00.

Гражданам в возрасте старше 65 лет, а также гражданам, имеющим хронические заболевания, предписано не покидать места проживания, за исключением случаев прямой угрозы жизни и здоровья.

Всем гражданам при нахождении в общественных местах и в общественном транспорте необходимо использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.

Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оказывающим различные виды услуг, обеспечить противоэпидемические меры и не допускать обслуживание граждан, которые не используют средств индивидуальной защиты органов дыхания.

Настоятельно рекомендуем соблюдать введенные ограничения, нарушители могут быть привлечены к административной ответственности по ст. 20.6.1. КоАП РФ — невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения, — сообщили в МВД по РК.

Полиция Крыма предостерегают граждан от нарушения требований, предписанных Роспотребнадзором

Фото: МВД по РК

Полиция Крыма предостерегают граждан от нарушения требований, предписанных Роспотребнадзором

Комментарии для сайта Cackle

Loading...

Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2020 гг.