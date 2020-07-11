Полиция Крыма предупреждает: дача взятки правоохранителям — очень плохая идея

Управление ГИБДД МВД по Республике Крым напоминает, что одним из приоритетных направлений деятельности МВД России является противодействие коррупции, формирование в обществе негативного отношения к коррупционным проявлениям. Непрерывно осуществляется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение, выявление, пресечение и раскрытие правонарушений данного вида. Уголовный кодекс Российской Федерации разграничивает взяточничество на получение взятки (статья 290 УК РФ) и дачу взятки (статья 291 УК РФ).

В соответствии с частью 1 статьи 291 Уголовного кодекса РФ, за дачу взятки должностному лицу предусмотрен штраф в размере до 500 000 рублей, или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, или в размере от пятикратной до тридцатикратной суммы взятки, либо исправительными работами на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на срок до двух лет со штрафом в размере от пятикратной до десятикратной суммы взятки или без такового.

В попытке избежать административного преследования за нарушение Правил дорожного движения, лицо, предлагающее сотруднику ГИБДД взятку, подвергает себя угрозе уголовного преследования.

Дача взятки, равно как и ее получение, являются уголовно наказуемым деянием как для получателя взятки, так и лица, склоняющего к совершению коррупционного правонарушения.

При получении взятки должностное лицо получает выгоды имущественного характера за законные или незаконные действия (бездействия) в пользу дающего, а дача взятки признана начальным этапом коррупции — она как бы провоцирует должностное лицо на правонарушение.

В целях предотвращения фактов склонения сотрудников Госавтоинспекции к коррупционным действиям в салонах патрульных автомашин ДПС установлены видеорегистраторы, которые фиксируют действия как снаружи, так и внутри салона. При оформлении материалов по факту правонарушения все административные процедуры осуществляются сотрудником полиции в зоне действия видеорегистратора. Любая попытка гражданина уйти от ответственности, предложив инспектору ДПС взятку, фиксируется и в дальнейшем служит основанием для возбуждения уголовного дела по статье 291 Уголовного Кодекса Российской Федерации «Дача взятки».

По всем фактами проявления коррупции можно сообщить в любой отдел полиции. Информацию так же можно оставить по телефону дежурной части МВД по Республике Крым: +7 (3652) 734-444, а также по телефону доверия +7 (3652) 734-554 или воспользоваться рубрикой сайта «Приём обращений».