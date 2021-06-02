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Полиция обнародовала видео показаний женщины, "заминировавшей" детскую больницу в Симферополе
Скриншот: МВД по РК

Полиция обнародовала видео показаний женщины, «заминировавшей» детскую больницу в Симферополе

Опубликовал: CrimeaPRESS в МВД Крыма 19:38 02.06.2021

МВД по РК обнародовала видео показаний женщины, «заминировавшей» детскую больницу в Симферополе. Дама «после вчерашнего» словоохотлива, вероятно, не слишком отдает отчет в серьезности своего проступка — анонимного звонка о «скором взрыве». В ее интонации отчетливо сквозит «а чё такое?«, а 1, 21 промилле с утра… говорит само за себя.

Следственным отделом ОП №2 «Киевский» УМВД России по г. Симферополю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 207 Уголовного кодекса Российской Федерации. Согласно действующему законодательству, санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, — сообщили в полиции.

МВД по Республике Крым предупреждает о жесткой ответственности за подобные «шутки». В настоящее время у сотрудников правоохранительных органов имеется достаточно средств для установления и идентификации лиц, причастных к такой противоправной деятельности. В короткие сроки любое подобное преступление будет раскрыто, а причастные к его совершению будут привлечены к ответственности, предусмотренной действующим законодательством.

Полиция обнародовала видео показаний женщины, "заминировавшей" детскую больницу в Симферополе

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