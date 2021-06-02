Зачем 33-летняя женщина «заминирована» детскую больницу в Симферополе

Во всем «виноват» день рождения сына.

Выяснились подробности истории с «минированием» Республиканской детской клинической больницу в Симферополе. Во-первых, звонок был на номер «102». Во-вторых, с мобильного (данные о номере, биллинг помогли оперативно задержать «анонима»). В-третьих, «террористкой», действительно, оказалась женщина – не старая, не глупая, но… пьяная.

Оперуполномоченными уголовного розыска отдела полиции №2 «Киевский» УМВД России по г. Симферополю в результате проведенной работы с применением технических средств, позволяющих идентифицировать анонима, было установлено и задержано лицо, причастное к телефонному звонку с ложным сообщением в правоохранительные органы. Злоумышленницей оказалась 33-летняя жительница Симферополя, — сообщили в МВД по РК.

Со слов подозреваемой, накануне, отмечая день рождения своего 11-летнего сына, который находится на лечении в больнице, она употребила спиртные напитки. После этого женщина решила сообщить в медучреждение об угрозе для того, чтобы ее сына «отпустили из стационара на праздник домой».

Сотрудниками полиции подозреваемая доставлена в республиканский центр наркологии, где в ходе ее освидетельствования было установлено состояние алкогольного опьянения в размере 1,21 промилле.

Следственным отделом ОП №2 «Киевский» УМВД России по г. Симферополю решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.207 Уголовного кодекса Российской Федерации, — рассказали в полиции.

Согласно действующему законодательству, санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до трёх лет.