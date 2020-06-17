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Полиция проводит проверку по факту ДТП с тремя пострадавшими в Керчи
Фото: KERCH.COM.RU

Полиция проводит проверку по факту ДТП с тремя пострадавшими в Керчи

Опубликовал: CrimeaPRESS в ДТП в Крыму 12:17 17.06.2020

16 июня, в 00:40 в Керчи произошло ДТП с участием двух транспортных средств.

По предварительной информации, водитель автомобиля «Тойота Камри», гражданин 1988 г.р., двигаясь в Керчи по улице Кирова со стороны ул. Еременко — в направлении ул. Свердлова, допустил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, где столкнулся с движущимся во встречном направлении автомобилем «Митцубиси Паджеро» под управлением гражданки, 1979 г.р., которая двигалась со стороны ул. Свердлова в направлении ул. Еременко, — сообщили в ГИБДД.

Полиция проводит проверку по факту ДТП с тремя пострадавшими в Керчи

Фото: KERCH.COM.RU

В результате происшествия пострадали три человека, в том числе водитель и пассажир автомобиля «Тойота Камри», а также водитель автомобиля «Митцубиси Паджеро». С травмами разной степени тяжести пострадавшие были госпитализированы.

На месте аварии  работали все оперативные службы. По факту ДТП полицией проводится проверка, по результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение.

Полиция проводит проверку по факту ДТП с тремя пострадавшими в Керчи

Фото: KERCH.COM.RU

Полиция проводит проверку по факту ДТП с тремя пострадавшими в Керчи

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