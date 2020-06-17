Полиция проводит проверку по факту ДТП с тремя пострадавшими в Керчи

16 июня, в 00:40 в Керчи произошло ДТП с участием двух транспортных средств.
По предварительной информации, водитель автомобиля «Тойота Камри», гражданин 1988 г.р., двигаясь в Керчи по улице Кирова со стороны ул. Еременко — в направлении ул. Свердлова, допустил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, где столкнулся с движущимся во встречном направлении автомобилем «Митцубиси Паджеро» под управлением гражданки, 1979 г.р., которая двигалась со стороны ул. Свердлова в направлении ул. Еременко, — сообщили в ГИБДД.
В результате происшествия пострадали три человека, в том числе водитель и пассажир автомобиля «Тойота Камри», а также водитель автомобиля «Митцубиси Паджеро». С травмами разной степени тяжести пострадавшие были госпитализированы.
На месте аварии работали все оперативные службы. По факту ДТП полицией проводится проверка, по результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение.
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