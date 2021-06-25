Полиция проводит проверку по факту ДТП в Советском районе

Сотрудники полиции проводят проверку по факту ДТП в Советском районе, которое произошло 21 июня т.г. в 10 часов 30 минут на нерегулируемом перекрестке Советский-Чапаевка.

Прибывшими на место происшествия госавтоинспекторами предварительно установлено, что 63-летний водитель ВАЗ-21114 при выезде на главную дорогу не предоставил преимущество в движении автомобилю Опель под управлением 60-летнего мужчины. В результате столкновения пострадал водитель ВАЗ-21114, который доставлен в больницу с различными травмами, — сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.

В Советском районе с начала года зарегистрировано 5 дорожно-транспортных происшествий на перекрестках, в которых погиб 1 и пострадали 7 человек, из них 2 детей в возрасте до 16 лет.

Госавтоинспекция напоминает правила проезда перекрестков для водителей: перекресток представляет собой место повышенной опасности, так как на нем пересекаются транспортные потоки, движущиеся в разных направлениях.

Перекрестки делятся на регулируемые и нерегулируемые. Перекресток, где очередность движения определяется сигналами светофора или регулировщика, считается регулируемым. При желтом мигающем сигнале, неработающих светофорах или отсутствии регулировщика перекресток считается нерегулируемым, и водители обязаны руководствоваться правилами проезда нерегулируемых перекрестков и установленными на перекрестке знаками приоритета.

Помните, что при приближении к перекрестку необходимо снизить скорость, однако делать это необходимо постепенно, так как резкое торможение может стать неожиданным для других водителей и спровоцировать ДТП. При подъезде к перекресткам с ограниченной видимостью будьте особо внимательным и осторожным. Выбирайте такую скорость движения, которая позволит вам в случае неожиданного появления опасности остановить автомобиль.

Подъезжая к перекрестку, следите за знаками, указывающими направление движения по полосам. Поздний выезд на нужную полосу движения является одной из распространенных причин касательных столкновений при подъезде к перекресткам.

При движении по перекрестку избегайте перестроения. Если вы забыли подать сигнал поворота, продолжайте движение в прямом направлении, так как ваш маневр будет неожиданностью для других водителей и может стать причиной ДТП.

Поворот налево или разворот на перекрестке — это почти всегда пересечение траекторий движения с встречным транспортом, и как следствие, возникновение напряженных ситуаций.

На перекрёстках при повороте направо или налево водитель уступает дорогу пешеходам и велосипедистам, пересекающим проезжую часть дороги, на которую он поворачивает. Это указание действует на всех перекрестках для водителей, поворачивающих как налево, так и направо.

На перекрестке неравнозначных дорог водитель транспортного средства, движущегося по второстепенной дороге, должен уступить дорогу транспортным средствам, приближающимся по главной, независимо от направления их дальнейшего движения.

Если вы не можете определить наличие покрытия на дороге (темное время суток, грязь, снег и тому подобное), а знаков приоритета нет, то необходимо считать, что вы находитесь на второстепенной дороге.

Помните, транспортные средства с включенным синим проблесковым маячком и специальным звуковым сигналом имеют преимущество перед остальными транспортными средствами независимо от того, по какой дороге они приближаются к перекрестку.

За нарушение правил проезда перекрестка предусмотрена административная ответственность.