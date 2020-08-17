Полиция разыскивает очевидцев ДТП в пгт. Никита годичной давности

Сотрудники полиции просят откликнуться очевидцев дорожно-транспортного происшествия со смертельным исходом, произошедшего около года назад в районе пгт. Никита.

ДТП произошло 16 августа 2019 года на участке автодороги Симферополь-Ялта. По предварительной информации, 55-летний водитель автомобиля «Skoda Octavia» совершил наезд на 16-летнего подростка, переходившего проезжую часть по пешеходному переходу. От полученных в результате ДТП травм юноша скончался в больнице. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 Уголовного кодекса РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека), — сообщили в пресс-службе МВД России в Крыму.

В ведомстве отмечают: сотрудники полиции на протяжении длительного времени проводят комплекс мероприятий, направленных на полное и всестороннее изучение обстоятельств аварии:

У правоохранительных органов имеются основания полагать, что подозреваемый скрывается от суда и следствия. До настоящего времени его местоположение остается неизвестным, 55-летний мужчина объявлен в розыск. Изъятые с места аварии записи камер видеонаблюдения позволили определить возможных свидетелей ДТП, показания которых помогут привлечь злоумышленника к ответственности за совершенное преступление.

В объектив камер попали прежде всего два автомобиля, проезжавших по дороге в момент аварии. Первый — грузовая «Газель» с цельнометаллическим фургоном белого цвета, двигавшаяся в интервале времени с 20 час. 57 минут до 21 час 07 минут со стороны г. Ялты в направлении г. Симферополя. Водитель этого транспортного средства двигался навстречу автомашине «Skoda Octavia», сбившей подростка. Второй — минивэн серебристого (или иного светлого) цвета марки «Hyundai» или «Mercedes Vito», проезжавший во время ДТП поселок городского типа Никита в направлении г. Ялта, осуществляя движение позади автомобиля подозреваемого. Видео — ЗДЕСЬ .

Сотрудники полиции просят откликнуться водителей данных автомобилей, а также иных очевидцев, располагающих какой-либо информацией по факту ДТП, либо о местонахождении подозреваемого. Всю имеющуюся информацию можно сообщить в Следственный отдел УМВД России по г. Ялте по тел. +7 (989)998-46-18, +7(928)636-72-20.

видео: пресс-служба МВД по Республике Крым