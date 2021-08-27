Полиция Севастополя набирает конный взвод

Объявление о вакансиях в УМВД России по Севастополю — о том, что набирается конный взвод — размещены в социальных сетях. Есть публикация, сообщает «Севастопольская газета» , и на портале объявлений Авито:

В связи с увеличением штатной численности сотрудников по г.Севастополю, требуются молодые люди в конную полицию. Требования: образование не ниже среднего полного общего (11 класоов), опыт работы с лошадьми. Обязанности: правоохранительная деятельность. Условия: быть способным по личным и деловым качествам, физической подготовке и состоянию здоровья выполнять служебные обязанности сотрудника органов внутренних дел», — сказано в объявлении.

Соискателям обещаны карьерный рост, зарплата от 40 тысяч рублей, возможность бесплатного получить высшее юридическое образование, медицинское обеспечение, оплачиваемый больничный лист, полный соцпакет, компенсация за поднаем жилья, оплачиваемый отпуск до 60 суток, ранний выход на пенсию. Обращаться просят в ОМВД России по Нахимовскому району на ул.Рабочей, 31.

За комментариями «Севастопольская газета» обратилась к сотруднику ОМВД России по Ленинскому району Татьяне Крючковой, чей телефон указан в публикациях. Она пояснила, что конный взвод нужен, чтобы следить за порядком на местности, где нет дорог.

Есть много территорий на Северной стороне, где машинами не проехать. Те же пляжные зоны, поселковые.., — пояснила специалист.

Волгоградский опыт

Нужно признать, что конный взвод — весьма экзотическое подразделение. А вот в Волгоградской области, откуда родом нынешний начальник УМВД России по Севастополю Павел Гищенко, действуют целых три полицейских кавалерийских подразделения.

В далеком уже 1989-м такой взвод был создан в полку ППС в городе Волжском. Вскоре примеру коллег последовали в Камышине. А совсем недавно — в октябре прошлого года конная полиция появилась в Волгограде, — сообщил в сентябре прошлого года портал МВД-Медиа.

Как указано в материале «Поверь в себя, положись на коня» , в Волгоградской области несут службу почти восемь десятков сотрудников под седлом, 38 — в Волжском, 22 — в Камышине, 19 — в Волгограде.

Именно в Камышине и в Волгограде руководил полицией П.Гищенко до назначения в Севастополь.