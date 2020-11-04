Полиция Севастополя напоминает: дистанционные мошенники не спят

В полиции Севастополя отмечают: наиболее распространённым способом, с помощью которого дистанционные мошенники похищают деньги граждан, является звонок лжесотрудников банка.

Жертвами преступников нередко становятся не только пожилые пенсионеры, которые в силу своих возрастных особенностей не всегда могут оценить сложную ситуацию и принять правильное решение, но и молодые люди, знающие о существовании такого явления, как дистанционное мошенничество, — подчёркивают в пресс-службе УМВД России в Севастополе.

Стоит отметить некоторые особенности звонков от неизвестных, представляющихся сотрудниками банков.

Злоумышленники зачастую используют номера, которые имеют схожесть с номерами банков. Этот трюк вводит в заблуждение потенциальную жертву.

Как правило, позвонивший сообщает, что банк выявил подозрительные транзакции с банковским счётом абонента и для сохранности денежных средств необходимо срочно выполнить его инструкции: назвать данные банковской карты, секретные коды или СМС-пароли, которые поступят на телефон.

При общении с потенциальными жертвами мошенники утверждают, что звонят с официального номера банка, уверяют, что в целях безопасности используют программу-робот для защиты конфиденциальных данных. Для большей убедительности злоумышленники имитируют деятельности колл-центра.

Чтобы не стать жертвой дистанционных мошенников нужно запомнить простое правило: сотрудники банка никогда не спрашивают данные банковских карт и не сообщают о подозрительных транзакциях по телефону. Любая попытка получить данные Вашей банковской карты – это преступное посягательство дистанционных мошенников.