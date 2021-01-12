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Полиция Севастополя подводит итоги праздничной декады

Полиция Севастополя подводит итоги праздничной декады

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 14:30 12.01.2021

В полиции Севастополя отмечают: в ходе несения службы правоохранители в усиленном режиме патрулировали улицы города, обеспечивали общественный порядок в местах скопления граждан, в том числе на территориях 15 культовых учреждений в период рождественских богослужений. Грубых нарушений общественного порядка в указанный период допущено не было.

С 1 по 10 января за помощью в полицию обратилось около 1500 граждан, что не превышает количества обращений граждан за аналогичный период прошлого года. За эти дни сотрудниками полиции раскрыто более 40 преступлений, задержаны трое подозреваемых, находящихся в розыске. Повышенное внимание уделялось безопасности участников дорожного движения. Сотрудники Госавтоинспекции в праздники усилили контрольно-надзорную деятельность, направленную на сокращение фактов управления транспортом в состоянии опьянения, пресечение грубых нарушений ПДД со стороны водителей транспортных средств. С начала года на дорогах города зарегистрировано 6 дорожно-транспортных происшествий, в которых 8 человек получили травмы различной степени тяжести, — озвучили праздничную статистику в пресс-службе УМВД Россиии в Севастополе.

Полиция Севастополя подводит итоги праздничной декады Полиция Севастополя подводит итоги праздничной декады Полиция Севастополя подводит итоги праздничной декады

фото: пресс-служба УМВД России по г. Севастополю

Полиция Севастополя подводит итоги праздничной декады

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