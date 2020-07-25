Полиция Севастополя предупреждает: 26 июля в городе будут усилены меры безопасности

26 июля в Севастополе пройдут праздничные мероприятия, посвященные Дню военно-морского флота России. Полиция города предупреждает: в целях лично безопасности граждан сотрудники правоохранительных органов будут осуществлять контроль с использованием спецустройств. Также правоохранители напоминают элементарные правила поведения, которые стоит соблюдать на массовых мероприятиях:

Просим Вас не брать с собой крупногабаритные вещи, колюще-режущие предметы, травматическое оружие, аэрозольные баллончики, спиртные напитки, напитки в стеклянной таре, а также пиротехнические изделия.

Обращаем Ваше внимание, чтобы не стать жертвой преступления, не берите с собой ценные вещи и значительные суммы денег. Не одевайте дорогие украшения и аксессуары.

Также не оставляйте ценные вещи в автомобиле, даже если он находится под охраной сигнализации. Автомобили на время своего отсутствия паркуйте на специальных охраняемых стоянках. Не оставляйте их на выезде из дворов, внимательно следите, чтобы они не мешали участникам дорожного движения и не нарушали правила дорожного движения.

Внимательно следите за своими детьми, держите их за руку, чтобы они не потерялись при большом скоплении людей.

Если Вами будет обнаружен «подозрительный» предмет, не оставляйте этот факт без внимания. Постарайтесь установить: чей он или кто мог его оставить. При этом не трогайте, не вскрывайте и не передвигайте находку. Незамедлительно сообщите о подозрительном предмете по телефону 102, либо находящемуся поблизости сотруднику полиции. Помните, что внешний вид предмета может скрывать его настоящее назначение.

Будьте внимательны, бывая в общественных местах и местах массового пребывания людей. Обращайте внимание на подозрительных лиц. Вас должны насторожить лица, которые проявляют тревожность при появлении полицейского патруля. О своих подозрениях лучше будет сообщить несущим охрану общественного порядка сотрудникам полиции, не привлекая внимания окружающих. Помните! Ваша предусмотрительность поможет предотвратить тяжкие преступления! — подчёркивают в пресс-службе УМВД России в Севастополе.