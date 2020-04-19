Полиция Севастополя предупреждает: мошенники и псевдомедики предлагают «чудо-таблетки» от коронавируса

Псевдомедики, фальшивые тесты и противовирусные препараты: как мошенники могут обманывать во время эпидемии.

Поток информации об опасностях из-за вспышки коронавирусной инфекцией вызывают у граждан тревогу и сомнения. К тому же, многим достаточно тяжело приспосабливаться к новым реалиям жизни в режиме самоизоляции. Тем не менее, все эти факторы на руку людям, которые всегда сумеют обратить даже самую критическую ситуацию в свою пользу, – мошенникам. Они пытаются заработать на сложной ситуации и доверчивости граждан, — отмечают в пресс-службе УМВД России в Севастополе.

Что же придумывают современные мошенники, и как не стать жертвой их обмана? В УМВД России по г. Севастополю озвучили наиболее распространенные виды махинаций во время эпидемии:

Дистанционный способ мошенничества остаётся актуальным у преступников. Например, гражданам на мобильные номера приходят неизвестные СМС с требованием оплатить штраф за нарушение режима самоизоляции на указанный сотовый номер.

Также мошенники могут рассылать письма от Всемирной организации здравоохранения, под предлогом сбора пожертвований на борьбу с коронавирусом.

Кроме этого, злоумышленники не прочь примерить на себя новые роли. Обернувшись врачами, они пытаются проникать в квартиры к пенсионерам. Обманщики предлагают пожилым гражданам, а иногда и молодым людям провериться на наличие опасного заболевания. Впустив незнакомцев к себе в жилища, граждане и не подозревают, что в скором времени они останутся без денег, ценных украшений и бытовой техники. Их похитят незваные гости.

Аферисты не дремлют и в сети «Интернет». На сайтах и в социальных сетях они предлагают приобрести онлайн «самый быстрый и точный» тест на коронавирус или купить «чудо-таблетки», «чудо-маски» и «чудо-антисептики» для борьбы с вирусом за определённую плату.