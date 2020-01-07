Полиция Севастополя предупреждает родителей: Интернет для подростков — территория опасная

В наше время, отмечают в полиции Севастополя, подавляющее большинство подростков — уверенные пользователи сети «Интернет». Однако «всемирная паутина» не только способствует расширению кругозора несовершеннолетнего, помогает в освоении учебных программ по различным предметам, приносит новые игры и развлечения. Дети могут стать жертвой злоумышленников в сети «Интернет», в связи с чем полиция просит придерживаться соответствующих мер предосторожности.

Чтобы ваши дети не были подвержены влиянию злоумышленников, повышайте их правовую культуру, расскажите о возможности обращения в правоохранительные органы в случае противоправных посягательств. Кроме того, разъясните подростку о недопустимости оскорблений сверстников и иных лиц в социальных сетях, а также репосте материалов экстремистского характера. Поговорите о правовых последствиях правонарушений, а именно: о возможности постановки на учет в полиции за совершение антиобщественных действий, привлечения несовершеннолетнего (если он достиг определенного возраста) или его родителей к ответственности и т.д., — дают рекомендации в пресс-службе УМВД России по г. Севастополю.